Крупнейший строительный подрядчик Китая попал в список спонсоров войны в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшего китайского строительного подрядчика в России China State Construction Engineering Corporation в перечень международных спонсоров войны.

По данным НАПК, CSCEC до сих пор реализует масштабные инвестиционные проекты в России.

Его дочерняя компания ООО "Китайстрой" является одним из подрядчиков

ММДЦ "Москва-Сити";

ЖК "Балтийская жемчужина";

"Бизнес-парк GREENWOOD";

ТЦ "Невский Центр Стокман";

Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации";

МФК "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин".

Также они занимались реализацией проектов "Внутризаводское хозяйство, установление пиролиза смешанного сырья" на Амурском газохимическом комплексе и "Музейный и театрально-образовательный комплекс" во Владивостоке.

В настоящее время ООО "Китайстрой" работает над расширением своего присутствия в России и, в частности, выходом на рынок строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Компания планирует получить новые проекты: от частного домостроения до промышленных и инфраструктурных проектов.

Напомним, на днях НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen в список спонсоров войны.

В перечень международных спонсоров войны НАПК уже внесло компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Бондюэль, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International.

