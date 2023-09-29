НАПК приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank

Отмечается, что статус международного спонсора войны приостановлен для следующих компаний:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD;

OTP Bank.

"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями Агентства и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне на портале "Война и санкции", в разделе "Международные спонсоры войны", эти 6 компаний будут иметь временно приостановленный статус.

Что это может дать Украине

Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа.

Также это должно исключить возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации относительно шагов, необходимых для исключения из перечня", - добавили в НАПК.

Отношение Венгрии к статусу OTP Bank

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

Почти сразу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту будет сложно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России.

Позже Сийярто снова заявлял, что Венгрия будет продолжать блокировать средства Евросоюза на военную помощь Украине, если Украина не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.