НАПК повторно проверит декларацию главы Хмельницкого областного МСЭК
Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет повторную проверку декларации главы Хмельницкого областного МСЭК Татьяны Крупы. Причиной стали "новые обстоятельства".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Как напомнили в НАПК, во время обысков у Крупы обнаружили только наличкой около 6 млн долларов. Но такой суммы в декларациях указано не было.
"Такие обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации, несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений", - рассказали правоохранители.
В НАПК заверили, что результаты повторной проверки будут обнародованы на сайте агентства.
Что предшествовало
Напомним, недавно украинские правоохранители раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации. Как выяснилось, ее организовала глава Хмельницкого областного МСЭК Татьяна Крупа. Она "продавала" мужчинам справки о инвалидности, по которым они могли выехать за границу.
Результаты обысков у Крупы стали резонансными - у нее обнаружили около 6 млн долларов налички.
Также обнаружилось, что семья подозреваемой владеет большим количеством недвижимости в нескольких областях Украины, элитными авто и не только.
Крупе сегодня, 7 октября, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также для нее предусмотрели возможность внести залог в размере 500 млн гривен.
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