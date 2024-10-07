НАПК повторно проверит декларацию главы Хмельницкого областного МСЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как напомнили в НАПК, во время обысков у Крупы обнаружили только наличкой около 6 млн долларов. Но такой суммы в декларациях указано не было.

"Такие обстоятельства являются основанием для повторной проверки декларации, несмотря на то, что ранее НАПК уже осуществило полную проверку декларации за 2023 год, установило признаки недостоверных сведений", - рассказали правоохранители.

В НАПК заверили, что результаты повторной проверки будут обнародованы на сайте агентства.