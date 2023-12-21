Минобороны будет закупать продукты питания по новым правилам с 1 апреля: что изменится
Фото: правила сменят с 1 апреля (Getty Images)
С начала второго квартала 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут проводиться по новым правилам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
На заседании межведомственной рабочей группы генеральный директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов рассказал, какие подходы планируется ввести при закупке продуктов Министерством обороны с 1 апреля следующего года. Ключевые из них:
- Закупка продуктов питания будет осуществляться по каталогу из 409 наименований, но товары в нем на этапе подготовки тендерной документации будут агрегироваться более чем в 25 категориях (например, "мясные изделия"). Это открывает широкие возможности участия в закупочных процедурах украинских производителей.
- При формировании ожидаемой стоимости заказчик будет ориентироваться на данные по среднестатистическим ценам из разных источников, в т. ч. Госстата.
- Закупка и логистика обособлены. Производитель, победивший в тендере, будет поставлять продукцию в распределительные центры. Услуги доставки из этих центров к конечным потребителям будут закупаться государством в отдельности.
- Будет использоваться динамическая система закупок. Она будет предусматривать квалификацию участников до начала торгов, возможность желающим пройти квалификацию в течение периода действия квалификационной рамки, скрыть в целях безопасности определенные данные относительно участников.
- Стандартизированные меню будут разработаны профессиональными технологами (в т.ч. теми, ныне защищающими страну в рядах ВСУ). Меню будет учитывать как потребности военных в разных видах рационов, так и специфику удовлетворения потребностей в качественном питании в условиях боевых действий.