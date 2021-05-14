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Наземні війська Ізраїлю не входили в Сектор Газа, - ЦАХАЛ

Автор: Ігор Литвиненко

Наземні війська Ізраїлю поки не входили в Сектор Газа. При цьому вони наносили удари по цілях всередині анклаву.

Про це повідомляє прес-секретар Армії оборони Ізраїлю Йонатан Конрікус, передає Anadolu.

За його словами, зараз на території Палестини ізраїльських військових немає. При цьому в Армії оборони Ізраїлю відзначили, що готові почати наземну операцію.

Нагадаємо, ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 тисяч ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили.

У ніч на 14 травня наземні війська Ізраїлю стали наносити удари по Сектору Газа.

Як писало РБК-Україна, США пропонують провести засідання Ради Безпеки ООН по Ізраїлю і Палестині наступного тижня.

Відзначимо, на тлі військового конфлікту в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини.

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Новини України Сектор ГазаІзраїльПалестина