Наземні війська Ізраїлю не входили в Сектор Газа, - ЦАХАЛ

Наземні війська Ізраїлю поки не входили в Сектор Газа . При цьому вони наносили удари по цілях всередині анклаву.

За його словами, зараз на території Палестини ізраїльських військових немає. При цьому в Армії оборони Ізраїлю відзначили, що готові почати наземну операцію.

Нагадаємо, ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 тисяч ракет з Сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили.