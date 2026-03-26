Мирный план США Война в Украине

Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время, - WSJ

01:25 26.03.2026 Чт
2 мин
Три анонимных источника из Конгресса сообщили о планах Вашингтона относительно наземной операции
aimg Маловичко Юлия
Фото: американский военный (Getty Images)

Американская наземная операция в Иране планируется и потенциально может начаться в ближайшее время.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил журналист WSJ со ссылкой на три источника в Сенате США.

"По крайней мере трое республиканцев в Конгрессе, включая глав Вооруженных сил Палаты представителей и Сената, решительно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и потенциально может начаться в ближайшее время", - написал он.

США начали накапливать наземные войска вблизи Ирана, в последние дни перебросив тысячи дополнительных морских пехотинцев и десантников на Ближний Восток.

Ожидается, что на этой неделе военный корабль с тысячами морских пехотинцев перейдет под контроль Центрального командования США, которое отвечает за американские силы на Ближнем Востоке.

Пентагон также начал подготовку тысяч быстроразвертываемых десантников, которые потенциально могут присоединиться к 50 000 военнослужащих, о которых ранее сообщалось в этом районе в рамках конфликта под названием операция "Эпическая ярость".

Как известно, на фоне заявлений о наземной операции США Тегеран наращивает оборону острова Харг - главный нефтяной центр Ирана, который уже был атакован Вашингтоном, а президент Дональд Трамп обещал повторить удары.

Последнее о войне в Иране

Напомним, накануне Трамп заявил, что США решили перейти от бомбардировок Ирана к переговорам, поскольку Тегеран начал говорить "умные вещи"

Отметим, что американцы передали Ирану мирный план из 15 пунктов, чтобы прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Однако Тегеран его раскритиковал и назвал "чрезмерным", выдвинув собственные условия прекращения войны.

Однако вечером 25 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения об отказе Ирана от 15-пунктного мирного плана США не соответствуют действительности,

