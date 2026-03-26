Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время, - WSJ

"По крайней мере трое республиканцев в Конгрессе, включая глав Вооруженных сил Палаты представителей и Сената, решительно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и потенциально может начаться в ближайшее время", - написал он.

США начали накапливать наземные войска вблизи Ирана, в последние дни перебросив тысячи дополнительных морских пехотинцев и десантников на Ближний Восток.

Ожидается, что на этой неделе военный корабль с тысячами морских пехотинцев перейдет под контроль Центрального командования США, которое отвечает за американские силы на Ближнем Востоке.

Пентагон также начал подготовку тысяч быстроразвертываемых десантников, которые потенциально могут присоединиться к 50 000 военнослужащих, о которых ранее сообщалось в этом районе в рамках конфликта под названием операция "Эпическая ярость".

Как известно, на фоне заявлений о наземной операции США Тегеран наращивает оборону острова Харг - главный нефтяной центр Ирана, который уже был атакован Вашингтоном, а президент Дональд Трамп обещал повторить удары.