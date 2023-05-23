Настигла карма? Орбан заявлениями об Украине обвалил курс венгерского форинта

Венгерский форинт потерял 0,9% стоимости и опустился до 377,2 форинта за евро, что стало самым большим за сегодня, 23 мая, падением среди валют развивающихся стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, падение спровоцировано заявлениями премьер-министра страны Виктора Орбана о том, что Украина не может выиграть войну с Россией, а также по поводу того, что Венгрия расходится с ЕС в вопросе оказания помощи Украине.

Кроме того, из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, что окажет негативное влияние на местную экономику.

Также на падение форинта повлияло решение венгерского центробанка впервые с начала года уменьшить на 1 п.п. до 17% учетной ставки.

"Снижение ставки сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами", - отметил Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% к евро с начала года.

Заявления Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно делал скандальные заявления об Украине.

Он утверждает, что Украина не способна финансировать свои потребности, а война как будто продолжается только за счет средств партнеров. Также Орбан заявил, что Украина якобы не может выиграть войну против России.

К тому же, в правительстве Венгрии считают, что НАТО и Европейский Союз де-факто стали так называемой "стороной" в российско-украинской войне. Якобы из-за того, что они оказывают Киеву поддержку в борьбе с агрессией.

Блокировка помощи Украине и санкциям

Министры иностранных дел стран ЕС не смогли одобрить выделение восьмого транша на закупку вооружения для Украины, поскольку Венгрия угрожала ветировать передачу средств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт блокирует средства от ЕС, ведь хочет, что Украина сняла санкции с венгерского ОТР Bank, ранее внесенного в список международных спонсоров войны, ведь он продолжает работать в РФ.

Сегодня Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение средств на помощь Украине от Евросоюза, если Киев оставит в силе ограничения против венгерских компаний.