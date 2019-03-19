Назарбаєв пішов у відставку

Назарбаєв заявив про складання повноважень президента Казахстану

Нурсултан Назарбаєв заявив про складання повноважень президента Казахстану. Про це він заявив під час звернення до народу Казахстану, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Назарбаєв подякував казахстанцям за те, що вони підтримували його на виборах.

"Ми з вами все зробили разом, казахстанці. Ви мене підтримували на всіх виборах. Це щастя бути президентом такої країни. Я служив вам вірою і правдою. Завдяки вам я став президентом", - наводить його слова портал Zakon.kz.

Зазначимо, що нещодавно Назарбаєв визначив новий склад уряду. В указі президента йдеться, що першим заступником прем'єр-міністра і міністром фінансів став Аліхан Смаілов, заступником прем'єр-міністра - Женіс Касимбек.

Як повідомлялося, 21 лютого Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причина в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.

РБК-Україна писало, що Сенат Казахстану прийняв законопроект, закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки. У свою чергу, питання про довічне головування Назарбаєва в Радбезі прокоментували в Мін'юсті. Планується, що склад Радбезу буде формувати президент за погодженням з головою ради.