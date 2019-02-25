Назарбаєв призначив нового прем'єра Казахстану

Фото: Аскар Мамін (з відкритих джерел)

Новим прем'єр-міністром Казахстану призначений Аскар Мамін

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв призначив Аскара Маміна новим прем'єр-міністром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-служби президента Казахстану.

Повідомляється, що Назарбаєв підписав указ про призначення Маміна новим прем'єр-міністром Казахстану. Зазначимо, раніше він обіймав посади акима Астани і міністра транспорту і комунікацій. На посаді першого віце-прем'єра працював з вересня 2016 року, на час відставки уряду виконував обов'язки прем'єр-міністра.

Нагадаємо, 21 лютого Назарбаєв відправив уряд у відставку. Також він заявив, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити стимули та інструменти для якісного зростання економіки. За його словами, новий уряд має виробити кроки по підвищенню рівня життя, стимулювання економіки і реалізації стратегічних завдань.

Зазначимо, раніше Назарбаєв заборонив російську мову на казахських грошах. На сьогодні в оформленні тенге використовуються написи російською і казахських мовами. Відзначимо, що в попередній версії указу говорилося, що на банкнотах і монетах "використовуються написи державною та російською мовами".