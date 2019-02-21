Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Фото: Нурсултан Назарбаєв (kremlin.ru)

Члени уряду будуть продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента країни.

За його словами, новий уряд країни має виробити дієві кроки по підвищенню рівня життя.

"Я, як президент і гарант конституції, враховуючи інтереси нашого народу, приймаю таке рішення. Вважаю, що уряд повинен піти у відставку. Новий уряд повинен виробити дієві кроки по підвищенню рівня життя, стимулювання економіки, реалізації стратегічних завдань", - йдеться в заяві Назарбаєва.

Він вважає, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки.

Президент зазначив, що "були вжиті всі необхідні державні програми, в тому числі, індустріальна, соціальна, розвитку інфраструктури, охорони здоров'я і освіти, виділені необхідні ресурси для їх здійснення... Реальні доходи населення не зростають. Частка витрат на продукти харчування в бюджеті сімей зростає". Таким чином, в результаті формального підходу виконавчих органів частина соціально-вразливих верств населення не охоплена адресною соціальною допомогою.

У постанові президента йдеться: "Тимчасово покласти виконання обов'язків прем'єр-Міністра Республіки Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича". Члени уряду будуть продовжувати виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу нового уряду.

Нагадаємо, раніше Сенат Казахстану прийняв законопроект, закріплює за першим президентом право довічно очолювати Раду Безпеки.