Самый загадочный автомобиль XX века: что такое "Шлерваген" и чем он удивил весь мир

Schlörwagen, разработанный немецким инженером Карлом Шлёром в 1930-х годах, называют одним из первых прототипов аэродинамического автомобиля. У него действительно обтекаемая форма, вдохновленная профилем крыла самолетов (коэффициент аэродинамического сопротивления - всего 0,186).

Но почему-то никто не говорит о том, что он был одним из первых в мире (или все-таки первым?), у кого салон занимает всю ширину машины. Да еще и к тому же - с вагонной компоновкой.

История появления Schlörwagen

Впервые Schlörwagen, названный по фамилии конструктора, был представлен публике на Берлинском автосалоне в 1939 году.

Главной идеей автора проекта было сделать машину, хорошо приспособленную к длительному движению по скоростным автобанам - в середине 1930-х их сеть в Германии уже была довольно развитой. Поэтому вся конструкция была подчинена обтекаемости кузова.

Кузов концепта получил аэродинамическую форму, причем обтекаемая оболочка накрывала и двигатель, и колеса - такого раньше, кажется, не делал никто. Салон таким образом стал необычно широким, ведь его не "обрезали" по бокам подножки и крылья.

В длину машина тоже получилась немаленькой, в колесной базе (2600 мм) поместилось аж три ряда сидений. Правда, в переднем было только одно кресло - водительское, ведь по бокам от его ног размещались передние колеса с подвеской. Зато два задних дивана содержали по три пассажира каждый - и сидели все достаточно свободно.

Поскольку Schlörwagen был построен на шасси заднемоторного Mercedes-Benz 170H, двигатель, трансмиссия и ведущие колеса были сзади. Его длина составляла 4,33 м, ширина - 2,10 м, а высота - 1,48 м.

Технические характеристики "Шльорвагена"

Были проведены сравнительные испытания этого ходового концепта и его технического донора - серийного Mercedes 170H. И результаты были очень показательными.

Во-первых, Schlörwagen получился на 250 кг тяжелее - хотя имел алюминиевый кузов, а у "Мерседеса" кузов был на архаичном деревянном каркасе.

Но при этом более тяжелый и крупный по размерам Schlörwagen благодаря аэродинамической форме мог развивать скорость до 135 км/ч, что было почти на 20 км/ч больше, чем у стандартного Mercedes 170H. Кроме того, концепт потреблял меньше топлива - 8 л/100 км против 11 л/100 км.

Что сказали автомобилисты

При том что Schlörwagen получил положительные отзывы автомобильной прессы (по крайней мере, ее части) и громкую премьеру на Берлинском автосалоне, потребители новинку не оценили.

Общественность назвала машину странной на вид (и это еще самая мягкая из характеристик), и дальнейшего развития аэродинамическая идея тогда не получила.

Судьба прототипа

После испытаний, уже в ходе Второй мировой войны, экспериментальный автомобиль хранился в Немецком аэродинамическом центре в Геттингене.

В 1942 году инженеры установили на Schlörwagen трофейный советский авиационный двигатель М-11 мощностью 130 л.с. и толкающий авиационный винт. Тестовые заезды показали определенные результаты, но этот проект был на самом деле странным и развития он тем более не получил.

После завершения Второй мировой войны территория Немецкого аэрокосмического центра в Геттингене попала в оккупационную зону Великобритании. Сам Карл Шлёр предпринимал несколько попыток забрать свою машину со склада хранения, но ему было отказано.

В последний раз прототип видели в 1948 году. Затем автомобиль был передан британской военной администрации и его следы затерялись - прототип исчез.

Вывод

Удивительно, что о Schlörwagen вспоминают как о машине с почти идеальной обтекаемостью, но не говорят о её новаторской сущности в смысле рационального использования пространства кузова.

Так или иначе, Schlörwagen остаётся одним из самых уникальных автомобилей в истории, демонстрируя, насколько смелыми и дальновидными могли быть инженеры в поисках конструкций будущего.