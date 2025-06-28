Самый выгодный контракт в истории: стали известны невероятные детали сделки Роналду с "Аль-Насром"

Криштиану Роналду продлил контракт с аравийским "Аль-Насром", и новое соглашение стало одним из самых роскошных в истории не только футбола, но и спорта вообще. Чтобы удержать 40-летнего португальца в клубе, руководство предложило ему астрономические финансовые условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Новый контракт рассчитан на два года - до лета 2027-го. По данным СМИ, ежегодная зарплата португальца составит 178 миллионов фунтов стерлингов (более 210 млн евро), то есть почти 572 тысячи евро в день. Всего за два последующих года в Саудовской Аравии Роналду может заработать более 492 миллионов фунтов.
Кроме этого, в контракте предусмотрены:
Также Роналду станет лицом глобальной стратегии продвижения бренда "Аль-Насра" и будет иметь статус "посла мечты" Саудовской Аравии.
По итогам сезона-2024/25 Роналду стал лучшим бомбардиром Про-лиги, забив 25 мячей в 30 матчах. Теперь он намерен достичь исторической отметки - 1000 голов за карьеру, и сделать это именно в составе "Аль-Насра".
Сейчас на счету португальца - 938 голов (800 за клубы и 138 - за сборную). Поэтому до цели осталось еще 62 точных удара.
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