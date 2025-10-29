"Самое известное, что я когда-либо делал": Вэнс о споре с Зеленским в Белом доме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что его конфронтация с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля стала "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The New York Post.
"Это было шесть месяцев назад. Мы стараемся иметь продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что хотим положить конец этому конфликту. И я думаю, что президент имеет очень хорошие рабочие отношения - и я также - со всеми вовлеченными сторонами", - сказал Вэнс.
Он отметил, что тогда был разочарован и воспринял поведение Зеленского как грубость, однако сделал из ситуации собственные выводы.
По словам Вэнса, сейчас Вашингтон стремится строить продуктивные отношения и с украинской, и с российской сторонами.
"Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад, я бы сказал, что они никогда не прекратят драться. Но если спросить сейчас - мы достигаем невероятного прогресса на пути к миру", - заявил Вэнс.
При этом политик отказался делать прогнозы относительно завершения войны в Украине.
Перепалка в Овальном кабинете
В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом о возможном соглашении в сфере добычи полезных ископаемых. Встреча началась в дружеской атмосфере, но быстро переросла в напряженную дискуссию.
Причиной стало высказывание американского политика Джей Ди Венса, который заявил журналистам, что Украина и Россия должны перейти к дипломатическим переговорам.
Зеленский в ответ поставил под сомнение готовность российского диктатора Владимира Путина к любой форме дипломатии.
Спор между сторонами разгорелся прямо перед телекамерами. Вэнс обвинил Зеленского в недостатке благодарности США за оказанную помощь, а Трамп поддержал его позицию, заявив, что Киев "не имеет карт в игре" и рискует "разжечь Третью мировую войну".
После инцидента Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Вскоре Соединенные Штаты приостановили военную поддержку Украины и обмен разведывательными данными. Сотрудничество удалось возобновить только после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.