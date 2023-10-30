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В Киеве установлен новый погодный рекорд

Украина, Понедельник 30 октября 2023 11:19
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В Киеве установлен новый погодный рекорд Фото: в Киеве установлен новый погодный рекорд (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У Києві був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Він був встановлений 28 жовтня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"28 октября в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с (72 км/ч)", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, это повторило предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 1969 году.

Погода в Киеве 28 октября

Как рассказывала синоптик Наталка Диденко, в Киеве 28 октября ожидался сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 20 м/с и более.

Напомним, 22 октября в Киевской области был установлен новый температурный рекорд. Он побил показатель 88-летней давности.

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