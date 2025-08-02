Самый вкусный рецепт запеченного сала, которое просто тает во рту: попробуйте уже сегодня

Ингредиенты, которые вам понадобятся

свежее сало с мясной прослойкой - 1 кг

чеснок - 6-8 зубчиков

соль - 1 ст. ложка

черный молотый перец - по вкусу

паприка - 1 ч. ложка

лавровый лист - 4-5 шт.

сухие травы (базилик, орегано, тимьян) - по желанию

фольга

Пошаговый рецепт приготовления сала

Подготовка сала

Выбирайте кусок с прослойками мяса, так сало получится более сочным. Нарежьте его на крупные порционные куски или оставьте целым, если планируете запекать одним пластом.

Маринад

Измельчите чеснок, добавьте соль, перец, паприку, травы. Натрите смесью сало со всех сторон. Для аромата вставьте кусочки лаврового листа в надрезы на шкуре.

Натрите сало специями со всех сторон (Скриншот)

Выдержка

Оставьте сало мариноваться на 4-6 часов или на ночь в холодильнике. Так специи лучше проникнут в структуру мяса.

Запекание

Заверните сало плотно в фольгу, выложите в форму или на противень. Запекайте при 180°C 1,5 часа. Затем разверните фольгу и дайте еще 10-15 минут, чтобы появилась румяная корочка.

В результате у вас получится нежное, ароматное сало с хрустящей корочкой. Оно прекрасно подходит как горячим, так и холодным. А если оставить его в холодильнике на ночь, то на утро получите идеальную закуску на хлеб.

Этот рецепт - настоящий кулинарный клад для тех, кто любит домашние деликатесы.