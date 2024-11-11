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Почти 1800 оккупантов и 40 БМП. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Понедельник 11 ноября 2024 08:34
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Почти 1800 оккупантов и 40 БМП. Генштаб назвал потери РФ за сутки Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 10 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили еще 1770 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 710 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 710660 (+1770) чел;
  • танков - 9253 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18766 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем - 20314 (+34) ед.;
  • РСЗО - 1245 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 996 (+0) ед.;
  • самолетов - 369 (+0) ед.;
  • вертолетов - 329 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57);
  • крылатые ракеты - 2636 (+2);
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119) ед.;
  • специальная техника - 3620 (+16).

Почти 1800 оккупантов и 40 БМП. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Фото: потери России в войне (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Как писал Институт изучения войны (ISW), врагу недавно удалось продвинуться на Покровском направлении, в частности на юг от Новоалексеевки. Между тем на Курском направлении фиксируется продвижение обеих сторон.

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 160 боевых столкновений. Больше всего враг был активен на Кураховском и Покровском направлениях.

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