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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб обновил ситуацию на фронте

Понедельник 11 ноября 2024 08:43
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Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб обновил ситуацию на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки украинские защитники столкнулись с многочисленными атаками российских войск. В частности, на фронте зафиксировали 160 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Агрессор совершил один ракетный удар, 70 авиаударов и 4697 обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. Кроме того, противник сбросил 142 управляемые авиабомбы (КАБ) и использовал 1538 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины остановили врага на нескольких направлениях:

  • Харьковское направление - враг шесть раз штурмовал позиции украинских защитников вблизи Старицы и Волчанска.
  • Купянское направление - произошло три атаки, в частности неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.
  • Лиманское направление - агрессор пытался продвинуться в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянки.
  • Северское направление - защитники отбили одну атаку в районе Верхнекаменского.
  • Краматорское направление - три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра.
  • Торецкое направление - 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
  • Покровское направление - отражено 35 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Григорьевки, Селидово и других.
  • Кураховское направление - 48 атак возле Ильинки, Воздвиженки, Новодмитровки и Катериновки.
  • Времовское направление - 13 штурмов возле Трудового, Успеновки, активно привлекалась авиация.
  • Ореховское направление - две атаки неподалеку Новоандреевки и Малой Токмачки, которые врагу не удалось прорвать.
  • Приднепровское направление - семь штурмовых действий безуспешно осуществили российские войска.
  • Волынское и Полесское направления - признаков наступательных группировок не обнаружено.
  • Границы Черниговской и Сумской области - враг активно использует артиллерию с территории РФ.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки вражеская авиация осуществила 26 ударов по своей территории.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Потери россиян

За прошедшие сутки потери захватчиков составили 1770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 710 тысяч единиц живой силы.

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