Экономика

Самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах, - Свириденко

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас самая сложная ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах Украины. Сложнее всего в Херсоне, где из-за российских обстрелов существенно разрушены энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Свириденко обсудила с руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким обеспечение непрерывного газоснабжения, прежде всего в прифронтовых регионах.

"Продолжаем координировать работу всех составляющих энергосистемы в условиях чрезвычайной ситуации из-за российских обстрелов и сильных морозов", - отметила премьер.

По ее словам, по всей стране в усиленном режиме работает 474 аварийные бригады газораспределительных сетей. В целом более двух тысяч газовиков привлечены к работам: непосредственным ремонтам на объектах и круглосуточному приему вызовов от людей.

После постоянных вражеских атак они делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения сел и городков вблизи линии фронта, где ремонтные бригады работают часто под целенаправленными атаками.

"Особое внимание сейчас - прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям. Особенно сложная ситуация в Херсоне, вражескими обстрелами существенно разрушены энергообъекты", - сообщила Свириденко.

Она отметила, что "Нафтогаз" обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, и постоянно завозит дополнительное оборудование.

"Также обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Благодаря выделенным из государственного бюджета 8 млрд грн и помощи международных партнеров Правительство совместно с Нафтогазом в 2025 году обеспечило импорт 5,7 млрд кубометров для стабильного прохождения отопительного сезона", - рассказала премьер.

По ее словам, это позволило заместить объемы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов.

"Определили четкие параметры импорта на следующий период, чтобы пройти беспрецедентно сложный отопительный период этой зимой", - добавила Свириденко.

 

Ситуация с газом в Украине

Напомним, вчера, 16 января, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сейчас в Украине контролируемая ситуация с газом, запасы есть. Ограничения по нему не применяются.

Ранее компания "Нафтогаз" опровергла фейк о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.

Она официально заявила, что никаких ограничений газоснабжения - ни в Хмельницком, ни в других регионах Украины - нет и не планируется.

Отметим, Украина почти на 20% увеличила импорт газа для обеспечения потребностей в условиях холодов и уменьшения генерации электроэнергии.

Сейчас объемы импорта выросли с примерно 26 млн кубометров в сутки до более 30 млн кубометров. Увеличение поставок произошло по направлениям из Словакии и Польши.

