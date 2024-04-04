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Самая сложная за все время войны. В ГВА рассказали о ситуации в Часовом Яру

Фото: в ГВА рассказали о ситуации во Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас ситуация в Часовом Яру, вероятно, самая сложная за все время войны. Из-за постоянных обстрелов город подвергается все большим разрушениям. Россияне бьют по гражданскому населению, применяя FPV-дроны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Часовоярской городской военной администрации Сергея Чауса в эфире телеканала "Эспрессо".

Сегодняшняя ситуация за все время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем", - рассказал Чаус.

По его словам, в городе фактически не осталось бизнеса, сейчас работает только один магазин. Базовые потребности горожан обеспечиваются точечно. 

"Есть станции подзарядки, подключенные к генераторам, и люди имеют возможность зарядить свои гаджеты, телефоны, ноутбуки, фонарики. Относительно воды - сложный вопрос, потому что ее нужно довезти. У нас есть скважина, однако обеспечить более 700 людей водой сложно. Есть точки выдачи гуманитарной помощи, которые обеспечены баками с водой. Именно туда люди могут приходить и набирать воду. Однако враг бьет по гражданскому населению, применяя FPV-дроны, такие факты зафиксированы уже неоднократно", - добавил начальник ГВА. 

Ситуация в районе Часового Яра

Ранее в ВСУ отмечали, что оккупанты совершают "мощный рывок" в направлении города Часов Яр Донецкой области. Это может открыть им плацдарм для наступления на Константиновку. При этом войска РФ с этой целью активно стягивают на Бахмутское направление резервы и тяжелую технику.

Согласно отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска пытаются продвигаться в направлении Часового Яра Донецкой области, но вряд ли смогут угрожать населенному пункту окружением или оккупацией в ближайшие месяцы.

По данным ГВА, несмотря на постоянные обстрелы Часового Яра, в городе остаются 875 человек. Большинство из них - пенсионеры.

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