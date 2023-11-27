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Берингово море вышло из берегов, затопив аэропорт на Камчатке (видео)

Россия, Понедельник 27 ноября 2023 11:21
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Берингово море вышло из берегов, затопив аэропорт на Камчатке (видео) Фото: Берингово море вышло из берегов, затопив аэропорт на Камчатке (t.me/amur_mash)
Автор: Наталия Гурковская

Беринговое море вышло из берегов. В итоге, на российской Камчатке оказался затопленным аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

"Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэропорт Тиличики", - пишет ресурс.

Как уточняют в Telegram-канале аэродром находится рядом с заливом Корфа. Из-за циклона вода там накрыла взлетно-посадочную полосу.

"Рейсы временно приостановлены. Пассажиров, направлявшихся в Петропавловск-Камчатский, планируют доставить на вертолетах Ми-8", - пишет Mash.

В МЧС России, по всей вероятности, пытаясь успокоить россиян, оказавшихся в ловушке, заявляют, что якобы "вода потихоньку убывает и через пару дней авиасообщение будет восстановлено".

Как сообщалось, 26 ноября временно оккупированный Крым накрыл мощнейший шторм. Морской водой смыло окопы российских оккупантов на побережье Евпатории. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет. Кроме того, мощно штормит и на юге России. Там штормом смывает дома, а по улицам, к примеру, Сочи, текут настоящие реки. При этом волны порой достигают метра в высоту.

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