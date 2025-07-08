В Украине стартовали вступительные испытания: кто должен пройти собеседование или творческий конкурс
С сегодняшнего дня, 8 июля, в Украине начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для абитуриентов, которые подали заявления в вузы через электронные кабинеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Кто проходит собеседования и конкурсы
Индивидуальные собеседования проводят для поступающих, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсе (например, льготы).
Творческие конкурсы проходят те, кто поступает на художественные, творческие или спортивные специальности.
Сроки проведения
Собеседования и творческие конкурсы для поступающих на бюджет продлятся с 8 по 19 июля. Для контрактной формы обучения - до 1 августа.
Подать заявление на участие в творческом конкурсе на бюджет можно до 18:00 10 июля, а для поступления исключительно на контракт - до 25 июля.
Важно помнить, что заявление на участие во вступительном испытании - это не заявление на поступление. Если вы поступаете по творческому конкурсу, обязательно подайте оба типа заявлений через электронный кабинет.
Как происходят испытания
Вступительные экзамены проходят в один этап. Оценивание осуществляется по шкале 100-200 баллов или как "неудовлетворительно". Видеозаписи собеседований и конкурсов хранят не менее одного года, после чего уничтожают.
До 12:00 6 августа обнародуют списки рекомендованных к зачислению. Поступающие, которые получат рекомендацию, должны подать документы до 18:00 субботы, 9 августа.
Ранее РБК-Украина писало о том, что нужно сделать абитуриентам в июле 2025 года. Так, с 1 июля в Украине стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в вузы и колледжи. Это обязательный шаг для подачи заявлений на поступление. Создать кабинет могут выпускники 11 классов и те, кто имеет диплом квалифицированного рабочего. В нем нужно загрузить документы, фото и подготовить мотивационные письма.
Напомним, МОН утвердило новые региональные коэффициенты для вступительной кампании-2025. Они будут влиять на конкурсный балл поступающих в бакалавриат и магистратуру медицинских специальностей в зависимости от расположения вуза. Самый высокий коэффициент (1,07) получат университеты в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Это должно стимулировать равномерное развитие образования в регионах.
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