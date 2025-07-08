В Украине стартовали вступительные испытания: кто должен пройти собеседование или творческий конкурс

С сегодняшнего дня, 8 июля, в Украине начались индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для абитуриентов, которые подали заявления в вузы через электронные кабинеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Кто проходит собеседования и конкурсы

Индивидуальные собеседования проводят для поступающих, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсе (например, льготы).

Творческие конкурсы проходят те, кто поступает на художественные, творческие или спортивные специальности.

Сроки проведения

Собеседования и творческие конкурсы для поступающих на бюджет продлятся с 8 по 19 июля. Для контрактной формы обучения - до 1 августа.

Подать заявление на участие в творческом конкурсе на бюджет можно до 18:00 10 июля, а для поступления исключительно на контракт - до 25 июля.

Важно помнить, что заявление на участие во вступительном испытании - это не заявление на поступление. Если вы поступаете по творческому конкурсу, обязательно подайте оба типа заявлений через электронный кабинет.

Как происходят испытания

Вступительные экзамены проходят в один этап. Оценивание осуществляется по шкале 100-200 баллов или как "неудовлетворительно". Видеозаписи собеседований и конкурсов хранят не менее одного года, после чего уничтожают.

До 12:00 6 августа обнародуют списки рекомендованных к зачислению. Поступающие, которые получат рекомендацию, должны подать документы до 18:00 субботы, 9 августа.