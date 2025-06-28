Самое вредное для здоровья масло, которое немедленно надо убрать из рациона

Многие убеждены, что растительные масла - это всегда полезно. Однако не все знают, что некоторые из них могут нанести серьезный вред организму.
РБК-Украина рассказывает, какое растительное масло лучше исключить из рациона, чтобы оставаться здоровыми.
Эксперты по питанию все чаще предупреждают, что самым вредным маслом считается рафинированное соевое масло, которое активно используется в пищевой промышленности. Сейчас оно активно начало продаваться в украинских магазинах.
Почему именно соевое масло попало в список самых опасных?
Прежде всего потому, что его производят из генетически модифицированной сои, а во время рафинирования теряется большинство полезных веществ.
Зато появляются трансжиры и остатки химических веществ, которые используют в процессе экстракции.
Такие жиры крайне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышают уровень "плохого" холестерина и увеличивают риск развития диабета 2 типа, ожирения и даже некоторых видов рака.
Дополнительно соевое масло может нарушать гормональный баланс, особенно у женщин, ведь содержит фитоэстрогены. А чрезмерное потребление масла, прошедшего термическую обработку, способствует накоплению свободных радикалов в организме - это ускоряет старение клеток и снижает иммунитет.
Хуже всего то, что потребители не всегда замечают соевое масло в своем рационе. Оно есть в составе майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже некоторых хлебобулочных продуктов.
Диетологи советуют внимательно читать состав продуктов и максимально исключить из рациона рафинированное соевое масло.
Вместо этого лучше отдать предпочтение оливковому, льняному, горчичному или кунжутному маслу холодного отжима - они имеют полезные жирные кислоты и не проходят агрессивную обработку.
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При создании материала были использованы источники: Harvard School of Public Health, American Heart Association, National Institutes of Health.