Самое мощное за 25 лет. Что известно о последствиях землетрясения на Тайване

Самое мощное землетрясение на Тайване за 25 лет

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,4 балла на Тайване произошло в 07:58 утра по местному времени (в Японии его оценили в 7,7 балла) в 18 км южнее города Хуалянь на глубине 34,8 километра. За землетрясением последовал ряд сильных подземных толчков.

И хотя землетрясение было неглубоким, его ощутили на всем Тайване, а также в некоторых частях материкового Китая и Японии. Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки произошли в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

Фото: во время землетрясения толчки ощутил весь Тайвань (Getty Images)

"Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах и является самым сильным за 25 лет (со времени землетрясения магнитудой 7,6 в сентябре 1999 года, жертвами которого стали около 2,4 тысячи человек)", - заявил директор Центра сейсмологии Центрального метеорологического управления Тайбэя Ву Чиен-фу.

Что известно об эпицентре землетрясения

CNN обращает внимание на эпицентр землетрясения, которое было в районе города Хуалянь, расположенного в повете с аналогичным названием, находившейся на восточном побережье Тайваня. Это самый большой округ страны по площади, но из-за горного рельефа имеет одно из самых низких значений численности населения (население округа составляет около 300 000 человек, из которых около 100 000 в центре - городе Хуалянь).

Фото: на Тайване десятки зданий разрушены, более сотни повреждены (Getty Images)

Большинство населения проживает в долине Хуадун, которая тянется с севера на юг, зажата между Центральным и Хайаньским горными хребтами. Благодаря сельскому уездному характеру, Хуалянь привлекает многих посетителей своей природной средой, которая включает ущелье Тароко, скалу Циншуй и пляж Цисинтан.

В общем Хуалянь - это самое известное и популярное туристическое направление Тайваня. Он известен как "Самый приветливый город № 2 на Земле" по версии Booking.com в 2023 году, и является единственным азиатским городом в этом списке. В нем расположен Национальный парк Тароко, куда ежегодно приезжает немало посетителей.

Какие разрушения

По данным Национального пожарного агентства Тайваня NFA, мощные подземные толчки, всколыхнувшие остров, повредили 125 зданий. Власти подсчитали, что обрушилось по меньшей мере 26 зданий, более половины из которых находятся в Хуаляне. В этом округе пятиэтажный дом получил значительные повреждения.

Фото этого здания разлетелось сегодня по ряду страниц газет, а также в сети. Первый этаж рухнул, а остальные наклонились под углом 45 градусов.

BREAKING: На короткий четыре mdash в Тайланде после сильного чаяния около 25 лет, fire agency says https://t.co/yOk39XDgzC — The Associated Press (@AP) 3 апреля 2024

Повет также пострадал от оползней и камнепадов, что привело к закрытию главной прибрежной автомагистрали, там повреждено несколько тоннелей.

Кроме того, на острове было приостановлено движение поезда и метро в Тайбэе, где частично разошлась новая наземная линия. Движение вдоль восточного побережья практически остановилось из-за оползней и падения обломков в туннелях и шоссе в горной местности, что повлекло повреждение транспортных средств.

Террифиирующий scénа на Taipei Metro при Тайване earthquake. #earthquake japan pic.twitter.com/YzxBPNc1s2 — Aliyana G (@Aliyana567) April 3, 2024

Более того, гора у восточного побережья Тайваня частично обрушилась в море после толчков.

Также на всем острове были зафиксированы перебои с электричеством и сбои в работе интернета. По данным Центрального командного центра по чрезвычайным ситуациям Тайваня, более 91 000 домохозяйств остались без электричества.

К тому же, крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников из нескольких своих фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний как Apple и Nvidia.

Жертвы и пострадавшие

Сначала было известно, что ранения получили около 60 человек, однако впоследствии появились обновленные данные. Национальное пожарное агентство Тайваня проинформировало, что в результате землетрясения по меньшей мере 9 человек погибли, 821 получили ранения, а еще 127 остаются заблокированными под завалами.

По информации АР и CNN, среди жертв также есть туристы. В частности, трое путешественников погибли во время оползней в национальном парке Тароко, расположенном неподалеку от эпицентра землетрясения. Там же двое канадцев оказались в ловушке.

Кроме того, два гражданина Германии застряли в тоннеле на шоссе Сухуа на восточном побережье острова, сообщает NFA. Шоссе было серьезно повреждено во время землетрясения и перекрыто.

Угроза цунами

Землетрясение вызвало предупреждение о цунами на Тайване. Вместе с тем, метеорологическое агентство Японии сообщило, что несколько небольших волн цунами достигло некоторых районов южной префектуры Окинава, а филиппинское сейсмологическое агентство выпустило предупреждения для жителей прибрежных районов, призывая эвакуироваться на возвышенности. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях заявил, что риск разрушительных волн уже отменен.

Предупреждения о цунами также вынудили авиакомпании и аэропорты приостановить полеты, которые впоследствии были возобновлены.

Реакция мира

ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель уже отреагировал на трагедию.

"Я искренне поддерживаю всех, кто пострадал от землетрясения на Тайване. Мои соболезнования семьям погибших. ЕС готов предоставить любую необходимую помощь", - сказал Мишель.

Япония

Японский премьер-министр Фумио Кисида в свою очередь заявил, что его страна готова оказать поддержку своему "важному другу" Тайваню.

"Помним о теплой руке помощи Тайваня, когда произошло Большое восточно-японское землетрясение в 2011 году....Тайвань, наш важный друг. Теперь наш островной сосед столкнулся со сложной ситуацией. Япония готова помочь Тайваню любой необходимой поддержкой", - написал он в Twitter.

Китай

Китайский центр землетрясений сообщил, что толчки ощущались вдоль восточного побережья Китая, в городах Сямэнь, Фучжоу и Шанхай, а также провинциях Чжэцзян, Цзянсу и Цзянси.

Спикер Управления Китая по делам Тайваня выразил "искренние соболезнования" Пекина "тайваньским соотечественникам" и предложил оказать помощь пострадавшим от стихийного бедствия.

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