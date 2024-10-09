Самый мощный за 100 лет. Что известно об урагане "Милтон" в США и в чем его опасность

Приближающийся к американскому штату Флорида ураган "Милтон" может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие. Местных жителей призывают немедленно эвакуироваться, чтобы спастись от смертоносной стихии.

РБК-Украина в материале собрало главное о "Милтоне" и как в США к нему готовятся.

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Кто первым почувствует удар "Милтона"

По информации американского Национального центра наблюдения за ураганами, разрушительные ветры, опасные для жизни штормовые волны и сильные осадки будут распространяться, приближаясь к восточному побережью США. Специалисты прогнозируют значительные повреждения и ущерб, учитывая, что ураган направляется непосредственно к густонаселенной территории.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал местных немедленно эвакуироваться в связи с приближающейся стихией. The New York Times со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям пишет, что уведомление о принудительной или рекомендованной эвакуации было разослано более 5,5 млн человек. Это самая большая эвакуация в истории Флориды.

По словам Десантиса, штат готовился к потенциально разрушительному шторму. Туда прибыли энергетики даже из Калифорнии, чтобы помогать устранить последствия, ведь, по прогнозам специалистов, в результате урагана могут быть длительные отключения электроэнергии.

Ожидается, что первым почувствует на себе удар Тампа - густонаселенный город, расположенный в одноименной бухте на побережье Мексиканского залива. Синоптики сообщают, что ветровое поле шторма удвоится к тому моменту, когда переместится на сушу и ударит по штату.

Мэр Тампы Джейн Кастор обратилась с важным предупреждением к жителям, решившим остаться в эвакуационных зонах.

"Я могу сказать без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете", - отметила она.

Ураган пойдет дальше?

Согласно прогнозам, "Милтон" не остановится на Тампе. Вероятно, он пересечет территорию Флориды к ее противоположному побережью на Атлантическом океане. Также разрушительные ветры могут нанести ущерб далеко вглубь материка. Также есть угроза наводнения и возможно торнадо.

Американский Национальный центр наблюдения за ураганами прогнозирует выход "Милтона" на сушу вечером в среду, но прогноз NBC News предусматривает выход на сушу чуть позже, между 2:00 и 6:00 четверга по местному времени.

"Милтону" уже присвоен статус урагана 5 категории. Речь идет о максимальной отметке по шкале ураганов Саффира - Симпсона, при которой регистрируется колоссальная сила ветра и риск катастрофических разрушений. Синоптики сообщили, что скорость урагана несколько ослабла, но он все еще остается ураганом пятой категории.

Фото: отмечена красным цветом область обозначает потенциальный путь шторма (weather.com)

Предупреждения о шторме охватили почти все западное побережье Флориды. На участке, охватывающем округ Пинеллас, Сарасоту и город Тампа, ожидается затопление от 10 до 15 футов (от более 3 до 4,5 метров) от уровня земли. В городе Сент-Питерсберг во время шторма скорость ветра может 100 миль/час (более 160 км/ч), что больше, чем во время урагана "Хелен".

"Милтон" пройдет через Флориду с запада на восток. В Орландо и его окрестностях синоптики предупредили о дожде до 15 дюймов (38,1 см) и сказали, что город и регион сталкиваются с "чрезвычайной угрозой наводнения".

Как Флорида готовится к стихии

Впрочем, силу урагана нельзя оценить точно, поскольку он то достигает самой высокой категории, то утихает, то набирает обороты снова. В эпицентре стихии скорость ветра сейчас 280 км/код.

Чтобы уменьшить потенциальные катастрофические последствия стихии, местные жители забивают окна, обкладывают дома мешками с песком и проводят водоотвод. Кроме эвакуации в регионе аэропорты сообщили о закрытии, также к штормам готовят животных в зоопарке.

Как передают корреспонденты CNN, автодороги во Флориде переполнены машинами, более 17% автозаправочных станций Флориды не работают, а на некоторых АЗС заканчивается топливо.

#Milton 's pressure has dropped to 902 hPa. Только #hurricane with low pressure этот последний в календарный год в Atlantic on record является Wilma (2005-882 hPa). Atlantic pressure readings have been consistently recorded since 1979. pic.twitter.com/XKmLCBkDrw - Philip Klotzbach (@philklotzbach)

Жителей побережья Флориды и вообще штата призывают иметь план спасения, собрать тревожный чемодан с набором экстренной помощи. Также власти просят подготовить запасы, включая не скоропортящиеся продукты и воду на случай длительных обесточений. Также рекомендуют иметь наличные, поскольку банкоматы могут не работать.

Примечательно, что регион только приходит в себя от опустошительного урагана "Хелен", в результате которого, как писал "Голос Америки", погибли более двухсот человек и были уничтожены многие объекты коммуникации и инфраструктуры в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии. Поэтому специалисты считают, что могут возникать трудности у беглецов от последующего разрушительного урагана.

Фото: во Флориде через 10 дней после урагана "Хелен" готовятся к приходу "Милтона" (Getty Images)

Байден и Блинкен отменили поездку в Германию

Президент США Джо Байден предупредил, что ураган может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее столетие.

"Дай Бог, чтобы этого не произошло, но сейчас все выглядит именно так. Это вопрос жизни и смерти", - заявил он, призывая местных жителей эвакуироваться.

Байден заверил, что провел переговоры с представителями всех политических сил в регионе, пообещав им "любую поддержку, которая может потребоваться".

Учитывая мощь урагана, президент США решил отложить свою поездку в Анголу и Германию. Ожидалось, что в последней он должен был возглавить заседание в формате "Рамштайн" по поставкам оружия Украине и с союзниками обсудить дальнейшую поддержку украинцев.

Планировалось, что лидеры США, Франции, Великобритании и Германии встретятся в субботу в Берлине для переговоров по российско-украинской войне и последним событиям на Ближнем Востоке.