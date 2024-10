Найпотужніший за 100 років. Що відомо про ураган "Мілтон" у США та в чому його небезпека

За інформацією американського Національного центру спостереження за ураганами, руйнівні вітри, небезпечні для життя штормові хвилі та сильні опади поширюватимуться, наближаючись до східного узбережжя США. Фахівці прогнозують значні пошкодження і збитки з огляду на те, що ураган прямує безпосередньо до густонаселеної території.

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс закликав місцевих негайно евакуюватися у зв'язку з наближенням стихії. The New York Times з посиланням на Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій пише, що сповіщення про примусову або рекомендовану евакуацію було розіслано понад 5,5 млн осіб. Це найбільша евакуація в історії Флориди.

За словами Десантіса, штат готувався до потенційно руйнівного шторму.Туди прибули енергетики навіть із Каліфорнії, щоб допомагати усунути наслідки, адже, за прогнозами фахівців, внаслідок урагану можуть бути тривалі відключення електроенергії.

Очікується, що першим відчує на собі удар Тампа - густонаселене місто, яке розташоване в однойменній бухті на узбережжі Мексиканської затоки. Синоптики повідомляють, що вітрове поле шторму подвоїться до того моменту, коли переміститься на сушу і вдарить по штату.

Мер Тампи Джейн Кастор звернулася із важливим попередженням до співмешканців, які вирішили залишитися в евакуаційних зонах.

"Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете", - зазначила вона.

Згідно з прогнозами, "Мілтон" не зупиниться на Тампі. Ймовірно, він перетне територію Флориди до її протилежного узбережжя на Атлантичному океані. Також руйнівні вітри можуть завдати збитків далеко вглиб материка. Загрозою є також повені та можливе торнадо.

Американський Національний центр спостереження за ураганами прогнозує вихід "Мілтона" на сушу ввечері в середу, але прогноз NBC News передбачає вихід на сушу трохи пізніше, між 2:00 і 6:00 четверга за місцевим часом.

"Мілтону" вже присвоєно статус урагану 5 категорії. Мова йде про максимальну позначку за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона, за якої реєструється колосальна сила вітру та ризик катастрофічних руйнувань. Синоптики повідомили, що швидкість урагану дещо послабшала, але він все ще лишається ураганом п'ятої категорії.

Фото: позначена червоним кольором область позначає потенційний шлях шторму (weather.com)

Попередження про шторм охопили майже все західне узбережжя Флориди. На ділянці, яка охоплює округ Пінеллас, Сарасоту і місто Тампа очікується затоплення від 10 до 15 футів (від понад 3 до 4,5 метрів) від рівня землі. У місті Сент-Пітерсберг під час шторму швидкість вітру може 100 миль/год (понад 160 км/год), що більше, ніж під час урагану "Хелен".

"Мілтон" пройде через Флориду із заходу на схід. В Орландо та його околицях синоптики попередили про дощ до 15 дюймів (38,1 см) і сказали, що місто та регіон стикаються з "надзвичайною загрозою повені".

Втім, силу урагану не можна оцінити точно, оскільки вона то сягає найвищої категорії, то вщухає, то набирає обертів знову. В епіцентрі стихії швидкість вітру нині 280 км/код.

Аби зменшити потенційні катастрофічні наслідки стихії, місцеві жителі забивають вікна, обкладають будинки мішками з піском та проводять водовідведення. Окрім евакуації в регіоні аеропорти повідомили про закриття, також до шторму готують тварин в зоопарку.

Як передають кореспонденти CNN, автошляхи у Флориді переповнені машинами, понад 17% з автозаправних станцій Флориди не працюють, а на деяких АЗС закінчується паливо.

#Milton's pressure has dropped to 902 hPa. The only #hurricane with lower pressure this late in the calendar year in the Atlantic on record is Wilma (2005-882 hPa). Atlantic pressure readings have been consistently recorded since 1979. pic.twitter.com/XKmLCBkDrw