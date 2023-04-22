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Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: топ профессий

Новина українською →
Киев, Суббота 22 апреля 2023 11:03
Кто в Украине получает самые высокие зарплаты: топ профессий Фото: зарплаты в Украине самые высокие у работников IT сферы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Самые большие зарплаты в Украине традиционно остаются за работниками IT сферы. При этом в рейтинге также лидируют медиабайеры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные.

Так, если в прошлом году средняя заработная плата по Украине составляла 15 тысяч грн, то в марте 2023 года это уже 16 тысяч грн.

При этом повышение уровня оплаты наблюдалось в Одесской области - до 15 500 грн (+500 грн до февраля 2023 г.) и Львовской области - до 16 000 грн (+500 грн).

Согласно исследованию Work.ua, самые большие зарплаты (за исключением руководящих должностей и сферы IT) предлагают:

  • медиабайеру - 52 500 грн;
  • водителю-международнику - 40 000 грн;
  • бизнес-аналитику - 32 500 грн;
  • арматурщику, рихтовщику, риелтору - 30 000 грн.

Самые низкие зарплаты остаются у уборщиков (8000 грн), посудомоек (9000 грн) и санитаров (9000 грн).

Как сообщалось, руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают сокращения численности работников. Однако будут вынуждены поднять зарплаты.

Ранее мы писали, что уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое.

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