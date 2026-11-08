"Самый опасный период": Британия создает новый альянс для сдерживания РФ

Великобритания и страны Северной Европы договорились создать военно-морской альянс для сдерживания России, а прежде всего - ее подлодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Договоренность планируют оформить в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF), возглавляемых Великобританией.

Ключевым направлением сотрудничества Лондона и его союзников станет противодействие российским подлодкам в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.

Журналисты обращают внимание на то, что страны-участницы намерены перейти от декларативных договоренностей к конкретным совместным действиям. В первую очередь речь идет об усилении координации между военно-морскими, военно-воздушными и сухопутными силами.

Как отмечает издание, стратегическое значение Северной Атлантики и Арктики для НАТО возрастает. Это связано как с появлением новых морских маршрутов вследствие таяния льдов, так и с расположением в регионе важных подводных кабелей связи.

С соответствующим заявлением выступил начальник штаба обороны Великобритании, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон.

Он признал, что Британия отстает от других европейских стран в оценке российской угрозы. На этом фоне Найтон анонсировал дальнейшие меры по противодействию российским подлодкам в Северной Атлантике.

"Мы говорим о целенаправленных убийствах, саботаже и кибератаках. Это вполне реальные действия российского государства, доказательства которых у нас есть в Европе и, в определенной степени, в Великобритании", - подчеркнул Найтон, комментируя действия России.

Он также обратил внимание на то, что "аппетит" Москвы к провокациям "совершенно очевидно возрос", а термин "гибридная деятельность" больше не отражает серьезности ее действий.

"Это самый опасный период, который я пережил в своей взрослой жизни... Эта угроза - главным образом со стороны России, но и в более широком смысле - растет", - заявил Найтон.