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Мы каждый день пользуемся интернетом, открываем ссылки от знакомых и доверяем сообщениям в мессенджерах. Но мошенники все лучше умеют пользоваться этим доверием.

В колонке РБК-Украина CEO "Дія. Освіта", CDTO Campus, менеджер совместных проектов Минцифры и Фонда Восточная Европа Руслана Коренчук объясняет, почему уверенность в собственной цифровой грамотности может сделать нас уязвимыми и как защититься от онлайн-угроз.

Привычные действия, которые мы не проверяем

Под милым флешмобом у Threads просят похвастаться позывным родного военного – и в комментариях появляются десятки ответов. Мама присылает ссылку с подписью "посмотри", и мы открываем ее не задумываясь, потому что это мама.

Утром заходим в рабочую почту, затем в систему обучения, в облачные документы, в банк. Десятки решений каждый день, и почти все мы принимаем автоматически.

Автоматически – уверены, что знаем, как это работает. И именно эта уверенность, по-моему, сегодня делает нас наиболее уязвимыми в сети.

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"Я и так все умею"

Исследование цифровой и ИИ-грамотности мы проводим два года, начиная с 2019-го. На этот раз меня больше всего задел ответ на вопрос, почему люди не учатся. Среди тех, кто не считает развитие цифровых навыков актуальным, больше половины (55%) ответили просто: "Я и так все умею". В 2019 году среди них так говорили 38%.

Действительно ли умений стало больше? Отчасти да. По крайней мере, базовые цифровые навыки теперь имеют 58% взрослых украинцев, в 2019 году таких было 47%.

В то же время, доля людей с низким уровнем навыков, которая несколько лет сокращалась, снова вернулась к уровню 2019 года – около 38%. Исследователи предполагают, что в сеть приходят новые пользователи, только начинающие развивать цифровые навыки.

А что с безопасностью? По данным того же исследования, 67% пользователей интернета в течение года сталкивались с проблемами безопасности данных: фишингом, сообщениями от сломанных аккаунтов друзей, поддельными сайтами. Каждый четвертый вообще не принимает никаких мер по защите своих данных. И только треть чувствует себя в сети безопасно.

Выходит парадокс: многие уверены, что все умеют, но защищенными чувствуют себя немного.

И это вызов не только Украине. По данным Евростата, в Евросоюзе около 40% людей до сих пор не хватает базовых цифровых навыков, а цель ЕС – чтобы к 2030 году у них было 80% взрослых. Украина двигается к тому же ориентиру.

Фото: "Дія.Освіта" запускает флэш-карты (предоставила пресс-служба)

Почему вчерашние знания уже не защищают

Уверенность опирается на прошлый опыт. А интернет меняется быстрее, чем мы успеваем его переосмыслить.

Еще несколько лет назад мошенника выдавали ошибки в тексте. Сегодня, по данным Агентства ЕС по кибербезопасности ENISA, к началу 2025 года более 80% попыток социальной инженерии в мире уже использовали искусственный интеллект.

Сообщения стали грамотными и персональными, а голос можно подделать за несколько секунд записи. Звонит внучка: ее голос, ее интонации, она плачет и просит срочно перевести деньги. Дедушка не сомневается ни секунды – он же узнал внучку.

Так же ссылку "от мамы" может прислать совсем не мама, а тот, кто сломал ее аккаунт. По нашему исследованию, сообщение с просьбой перевести деньги через сломанный аккаунт друга или знакомого в течение года получали 44% украинских пользователей интернета.

Похожа история с искусственным интеллектом. Им пользуются 42% взрослых украинцев. Половина из них возлагается на советы ИИ, когда принимает решение, а треть за полгода замечала, что ИИ придумывает факты. ИИ отвечает уверенно даже тогда, когда ошибается. Совершенно как мы, когда думаем, что все знаем.

Так что цифровая грамотность сегодня – это не программирование и не знание терминов. Важнейший ее навык – умение усомниться в том, что мы уже все знаем.

Что мы предлагаем

Именно поэтому Луна цифровой грамотности в этом году мы посвятили навыкам, которые легко переоценить. Мы проводим его с 2021 года вместе с Министерством цифровой трансформации, а сама инициатива выросла из панъевропейской кампании All Digital Week.

Лицом кампании стала Гиена Гигиена, которую многие знают из нашей кампании по кибергигиене. Героиня попадает в те же ловушки, что и мы: голосует в подозрительных конкурсах, верит во внезапные выигрыши, откладывает обновление телефона.

Эта кампания охватила 4,1 миллиона человек и уже получила две бронзовые награды – на Киевском международном фестивале рекламы и ADC*UA Awards. По сути Гиена – это каждый из нас в момент, когда мы уверены, что все знаем.

В центре кампании – бесплатный образовательный сериал "Цифровые навыки и онлайн-безопасность" на "Дія.Освіта". Его ведут заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам кибербезопасности и облачных технологий и руководитель Института инновационного управления, эксперт по правовому регулированию ИИ и кибербезопасности.

Семь серий по 6-7 минут рассказывают о том, что делать после излома аккаунта, чего не стоит рассказывать чатам и как не потерять связь во время обесточений. До 30 ноября все, кто получит сертификат, принимают участие в розыгрыше мерчу от ПРООН и "Дія".

Проверить, а не поверить

А чтобы отличить ощущение "я знаю" от настоящего знания, в этом месяце запустили на "Дія.Освіта" флэш-карты по онлайн-безопасности. Идею заимствовали из изучения языков: с одной стороны карточки слово, с другой – перевод. Только вместо слов здесь ситуации. Человек, представившийся работником банка, просит назвать код из SMS. Вы потеряли телефон.

Сначала обдумываете, как бы поступили, затем листаете карточку и видите первые шаги, а потом честно оцениваете себя - "знаю" или "не знаю". То, чего вы не знали, возвращается снова, пока правильное действие не запомнится. Более 250 карт, несколько секунд на каждую.

Проверить себя можно прямо сейчас – вот три вопроса. Включена ли у вас двухфакторная аутентификация в почте и мессенджерах? Договорились ли вы с родными, что делать, если кто просит деньги в сообщении или по телефону? И знаете ли вы, что делать в первые минуты, если аккаунт сломали?

Если хотя бы один ответ был "кажется, да", это хорошая возможность посвятить цифровой грамотности несколько минут в ноябре.

Ибо в следующий раз, когда под флешмобом попросят позывной, в мессенджере поступит ссылка "от мамы", а в телефоне прозвучит знакомый голос, решение снова придется принимать через секунды. Уверенность в такие моменты требуется. Но опирающаяся на отработанные навыки, а не на ощущение, что мы все знаем.

Розыгрыш проводится при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и финансировании Швеции в рамках "Проекта поддержки "Дії".

Образование реализуется при поддержке Швейцарии в рамках Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа. Обновление платформы в 2023 году и интеграция ИИ-инструментов реализуются Министерством цифровой трансформации при поддержке Google.org