Не самые мудрые слова. В США ответили на упреки Лаврова по поводу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе

Отметим, что до этого Лавров заявил, что Москва предотвратит "всякие попытки установить диктат" США в странах Индо-Тихоокеанского региона.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер назвал его слова "не мудрейшими", проведя параллели с российским вторжением в Украину.

"Что касается России - то стране, которая вторгается в соседние (государства - ред), ведет агрессивную войну, ежедневно бомбя школы, больницы и многоквартирные дома, - не следует говорить о том, что любая другая страна навязывает кому-то свой диктат . Это, честно говоря… не самый мудрый комментарий, когда-либо сделанный Сергеем Лавровым", - сказал он.

Миллер добавил, что США и Бангладеш "разделяют видение… Индо-Тихоокеанского региона как свободного и открытого, преуспевающего, безопасного и устойчивого".

Ужесточение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В конце июля этого года стало известно о том, что США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Позже сообщалось, что Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Главной целью учений назвали укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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