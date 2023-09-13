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Не самые мудрые слова. В США ответили на упреки Лаврова по поводу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Госдепартаменте США раскритиковали заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы "диктате" Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Отметим, что до этого Лавров заявил, что Москва предотвратит "всякие попытки установить диктат" США в странах Индо-Тихоокеанского региона.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер назвал его слова "не мудрейшими", проведя параллели с российским вторжением в Украину.

"Что касается России - то стране, которая вторгается в соседние (государства - ред), ведет агрессивную войну, ежедневно бомбя школы, больницы и многоквартирные дома, - не следует говорить о том, что любая другая страна навязывает кому-то свой диктат . Это, честно говоря… не самый мудрый комментарий, когда-либо сделанный Сергеем Лавровым", - сказал он.

Миллер добавил, что США и Бангладеш "разделяют видение… Индо-Тихоокеанского региона как свободного и открытого, преуспевающего, безопасного и устойчивого".

Ужесточение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

В конце июля этого года стало известно о том, что США и Австралия планируют усилить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе и открыть общий разведывательный центр.

Позже сообщалось, что Япония, США, Австралия и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Главной целью учений назвали укрепление сотрудничества между четырьмя странами в целях реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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