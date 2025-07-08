Самого молодого защитника "Азовстали" посмертно наградили званием Героя Украины

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Гринцевичу Назарию Андреевичу - младшему лейтенанту (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Что известно о Назарии Гринцевиче

Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" вступил в артиллерийское подразделение "Азова" в 18 лет. После начала полномасштабного вторжения был самым молодым "азовцем"-защитником Мариуполя. Встретил свое девятнадцатилетие на "Азовстали".

Сообщается, что Гринцевич пробыл в российском плену 4 месяца. После освобождения из плена Назарий вернулся к боевой работе. Был одним из основателей спецподразделения артиллерийской разведки "Контакт12" в составе бригадной артиллерийской группы.

Назарий "Гринка" Гринцевич погиб 6 мая 2024 года во время выполнения боевого задания на Кременском направлении.