Наймолодшого захисника "Азовсталі" посмертно нагородили званням Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв захиснику "Азовсталі" Назарію Гринцевичу з позивним "Грєнка" звання Героя України посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" Гринцевичу Назарію Андрійовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", - йдеться у тексті указу.
Назарій Гринцевич з позивним "Грєнка" вступив в артилерійський підрозділ "Азову" у 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення був наймолодшим "азовцем"-захисником Маріуполя. Зустрів своє дев’ятнадцятиріччя на "Азовсталі".
Повідомляється, що Гринцевич пробув у російському полоні 4 місяці. Після звільнення з полону Назарій повернувся до бойової роботи. Був одним із засновників спецпідрозділу артилерійської розвідки "Контакт12" у складі бригадної артилерійської групи.
Назарій "Грєнка" Гринцевич загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Кремінському напрямку.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув під час відбиття масованої атаки РФ.
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