Наймолодшого захисника "Азовсталі" посмертно нагородили званням Героя України

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" Гринцевичу Назарію Андрійовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", - йдеться у тексті указу.

Що відомо про Назарія Гринцевича

Назарій Гринцевич з позивним "Грєнка" вступив в артилерійський підрозділ "Азову" у 18 років. Після початку повномасштабного вторгнення був наймолодшим "азовцем"-захисником Маріуполя. Зустрів своє дев’ятнадцятиріччя на "Азовсталі".

Повідомляється, що Гринцевич пробув у російському полоні 4 місяці. Після звільнення з полону Назарій повернувся до бойової роботи. Був одним із засновників спецпідрозділу артилерійської розвідки "Контакт12" у складі бригадної артилерійської групи.

Назарій "Грєнка" Гринцевич загинув 6 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Кремінському напрямку.