ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Самой младшей всего 28 дней. Число пострадавших в Харькове превысило 40 человек

Харьков, Четверг 24 июля 2025 18:22
UA EN RU
Самой младшей всего 28 дней. Число пострадавших в Харькове превысило 40 человек Фото: Россия ударила авиабомбами по Харькову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

В результате российского удара по Харькову управляемыми авиабомбами пострадали как минимум 42 человека. Среди них есть младенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"До 42 выросло количество пострадавших в результате дневного обстрела города. Среди них двое младенцев - 28 дней и месяц со дня рождения, полуторагодовалая девочка, еще девочка 10 лет и двое 17-летних подростков", - рассказал Терехов.

В свою очередь в прокуратуре уточнили, что в результате удара пострадали шесть детей:

  • девочка, которой 28 дней;
  • годовалая девочка;
  • десятилетняя девочка;
  • 17-летняя девушка;
  • мальчик, которому 2 месяца;
  • 17-летний парень.

Удар по Харькову

Напомним, российские оккупанты в четверг, 24 июля, ударили по густонаселенному району Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. "Прилет" был возле многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 39 пострадавших из-за атаки, среди которых - шестеро детей. Два ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также россияне чуть позже ударили по частному сектору Харькова дроном "Черника". Пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Авиаудары Война в Украине Дети
Новости
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки