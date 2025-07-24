Самой младшей всего 28 дней. Число пострадавших в Харькове превысило 40 человек
В результате российского удара по Харькову управляемыми авиабомбами пострадали как минимум 42 человека. Среди них есть младенцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
"До 42 выросло количество пострадавших в результате дневного обстрела города. Среди них двое младенцев - 28 дней и месяц со дня рождения, полуторагодовалая девочка, еще девочка 10 лет и двое 17-летних подростков", - рассказал Терехов.
В свою очередь в прокуратуре уточнили, что в результате удара пострадали шесть детей:
- девочка, которой 28 дней;
- годовалая девочка;
- десятилетняя девочка;
- 17-летняя девушка;
- мальчик, которому 2 месяца;
- 17-летний парень.
Удар по Харькову
Напомним, российские оккупанты в четверг, 24 июля, ударили по густонаселенному району Харькова двумя управляемыми авиабомбами весом по 250 кг каждая. "Прилет" был возле многоэтажки.
Согласно последним данным, было известно о 39 пострадавших из-за атаки, среди которых - шестеро детей. Два ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Также россияне чуть позже ударили по частному сектору Харькова дроном "Черника". Пострадавших и погибших в результате атаки, к счастью, нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.