Самой младшей всего 28 дней. Число пострадавших в Харькове превысило 40 человек

В результате российского удара по Харькову управляемыми авиабомбами пострадали как минимум 42 человека. Среди них есть младенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"До 42 выросло количество пострадавших в результате дневного обстрела города. Среди них двое младенцев - 28 дней и месяц со дня рождения, полуторагодовалая девочка, еще девочка 10 лет и двое 17-летних подростков", - рассказал Терехов. В свою очередь в прокуратуре уточнили, что в результате удара пострадали шесть детей: девочка, которой 28 дней;

годовалая девочка;

десятилетняя девочка;

17-летняя девушка;

мальчик, которому 2 месяца;

17-летний парень.