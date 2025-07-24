Наймолодшій лише 28 днів. Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 людей

Внаслідок російського удару по Харкову керованими авіабомбами постраждали щонайменше 42 людини. Серед них є немовлята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"До 42 зросла кількість постраждалих унаслідок денного обстрілу міста. Серед них двоє немовлят - 28 днів і місяць від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років і двоє 17-річних підлітків", - розповів Терехов. Зі свого боку в прокуратурі уточнили, що внаслідок удару постраждали шестеро дітей: дівчинка, якій 28 днів;

однорічна дівчинка;

десятирічна дівчинка;

17-річна дівчина;

хлопчик, якому 2 місяці;

17-річний хлопець.