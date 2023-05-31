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Самое масштабное с февраля. Отключение света во вторник произошло не из-за обстрелов

Фото: в Минэнергетики объяснили массовое отключение света в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Массовое временное отключение света в Украине, произошедшее 30 мая днем, затронуло почти 2 миллиона абонентов. Наибольшее одновременное обесточивание потребителей с февраля сейчас произошло не из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министерства энергетики Украины в Facebook.

Всего без света во вторник одновременно осталось почти 2 миллиона абонентов в 12 областях:

  • Винницкой области,
  • Днепропетровской области,
  • Донецкой области,
  • Запорожской области,
  • Киеве и Киевской области,
  • Кировоградской области,
  • Николаевской области,
  • Одесской области,
  • Полтавской области,
  • Харьковской области,
  • Хмельницкой области,
  • Черкасской области.

"Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерацию в систему и отменить графики отключений электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что тогда графики пришлось ввести из-за масштабных российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.

Сейчас причина отключений - не обстрелы

При этом 30 мая вражеских массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру не было зафиксировано.

Как отмечается, сейчас причиной отключений стала рассинхронизация энергетической системы Украины из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии 30 мая около 13:00.

Как объясняют в министерстве, это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов.

"Генерация полностью покрывает потребности потребителей, отключения абонентов не планировались", - говорится в заявлении.

Массовые отключения света

Напомним, что во вторник, 30 мая, в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице и Сумах произошли внезапные массовые отключения электроэнергии.

Как объяснили позже в ДТЭК, причиной отключений стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. В настоящее время электроснабжение восстанавливают.

Для установления причины массовых отключений и недопущения их повторения глава Минэнерго Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

Добавим, что из-за этой аварийной ситуации со светом в Украине произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.

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