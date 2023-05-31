Самое масштабное с февраля. Отключение света во вторник произошло не из-за обстрелов

Массовое временное отключение света в Украине, произошедшее 30 мая днем, затронуло почти 2 миллиона абонентов. Наибольшее одновременное обесточивание потребителей с февраля сейчас произошло не из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министерства энергетики Украины в Facebook.
Всего без света во вторник одновременно осталось почти 2 миллиона абонентов в 12 областях:
"Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерацию в систему и отменить графики отключений электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что тогда графики пришлось ввести из-за масштабных российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.
При этом 30 мая вражеских массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру не было зафиксировано.
Как отмечается, сейчас причиной отключений стала рассинхронизация энергетической системы Украины из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии 30 мая около 13:00.
Как объясняют в министерстве, это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов.
"Генерация полностью покрывает потребности потребителей, отключения абонентов не планировались", - говорится в заявлении.
Напомним, что во вторник, 30 мая, в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице и Сумах произошли внезапные массовые отключения электроэнергии.
Как объяснили позже в ДТЭК, причиной отключений стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. В настоящее время электроснабжение восстанавливают.
Для установления причины массовых отключений и недопущения их повторения глава Минэнерго Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.
Добавим, что из-за этой аварийной ситуации со светом в Украине произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.
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