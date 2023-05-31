UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наймасштабніше з лютого. Відключення світла у вівторок сталося не через обстріли

Фото: у Міненергетики пояснили масове відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Масове тимчасове відключення світла в Україні, що сталося 30 травня вдень, торкнулося майже 2 мільйонів абонентів. Найбільше одночасне знеструмлення споживачів із лютого зараз сталося не через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністерства енергетики України у Facebook.

Загалом без світла у вівторок одночасно залишилося майже 2 мільйони абонентів у 12 областях:

  • Вінницька область,
  • Дніпропетровської області
  • Донецької області,
  • Запорізької області,
  • Києві та Київській області,
  • Кіровоградської області,
  • Миколаївської області,
  • Одеської області,
  • Полтавської області,
  • Харківської області,
  • Хмельницької області,
  • Черкаської області.

"Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії", - зазначають у Міненерго.

У відомстві нагадали, що тоді графіки довелося запровадити через масштабні російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Наразі причина відключень - не обстріли

При цьому 30 травня ворожих масованихобстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не було зафіксовано.

Як зазначається, наразі причиною відключень стала розсинхронізація енергосистеми України через надзвичайну ситуацію, яка відбулася в оператора системи передачі електроенергії 30 травня близько 13:00.

Як пояснюють у міністерстві, це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

"Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалося", - йдеться у заяві.

Масові відключення світла

Нагадаємо, що у вівторок, 30 травня, у Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та Сумах відбулися раптові масові відключення електроенергії.

Як пояснили пізніше у ДТЕК, причиною відключень стало спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Нині електропостачання відновлюють.

Для встановлення причин масових відключень та недопущення їх повторення глава Міненерго Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.

Додамо, що через цю аварійну ситуацію зі світлом в Україні відбулися тимчасові відключення електроенергії й у сусідній Молдові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаблекаутЕлектроенергіяМинэнерго