Наймасштабніше з лютого. Відключення світла у вівторок сталося не через обстріли

Загалом без світла у вівторок одночасно залишилося майже 2 мільйони абонентів у 12 областях:

Вінницька область,

Дніпропетровської області

Донецької області,

Запорізької області,

Києві та Київській області,

Кіровоградської області,

Миколаївської області,

Одеської області,

Полтавської області,

Харківської області,

Хмельницької області,

Черкаської області.

"Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії", - зазначають у Міненерго.

У відомстві нагадали, що тоді графіки довелося запровадити через масштабні російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Наразі причина відключень - не обстріли

При цьому 30 травня ворожих масованихобстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не було зафіксовано.

Як зазначається, наразі причиною відключень стала розсинхронізація енергосистеми України через надзвичайну ситуацію, яка відбулася в оператора системи передачі електроенергії 30 травня близько 13:00.

Як пояснюють у міністерстві, це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

"Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалося", - йдеться у заяві.

Масові відключення світла

Нагадаємо, що у вівторок, 30 травня, у Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та Сумах відбулися раптові масові відключення електроенергії.

Як пояснили пізніше у ДТЕК, причиною відключень стало спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Нині електропостачання відновлюють.

Для встановлення причин масових відключень та недопущення їх повторення глава Міненерго Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.

Додамо, що через цю аварійну ситуацію зі світлом в Україні відбулися тимчасові відключення електроенергії й у сусідній Молдові.