Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши: что известно

Беларусь начала военные учения у границ Литвы и Польши в понедельник, 7 августа. Учения проводятся на белорусском полигоне "Гожский" и в Гродненской области, которые расположены рядом с границей с Польшей и Литвой и Сувальским коридором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

"Сегодня МО РБ сообщило о начале командно-штабных учений с 6-й механизированной бригадой ВС РБ (в/ч 05733, дислоцируется в Гродно). Сообщалось, что учения будут проходить на полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области", - говорится в сообщении.

Как уточняют в мониторинговой группе, Сувалкский коридор - сухопутный "коридор" длиной около 100 км, который может соединить территорию РБ с Калининградской областью РФ.

В свою очередь, полигон "Гожский" находится в непосредственной близости от границы с Литвой и Польшей.

"Полигон был построен еще в 1950-х годах. А 6-я механизированная бригада (до 1992 года - 6-я танковая дивизия) дислоцируется в Гродно с 1980 года. Иными словами, военные используют полигон для проведения учений уже не один десяток лет", - уточняет "Гаюн".

В мониторинговой группе уверяют, что "нет никакой связи между проведением учений с 6-й механизированной бригадой и потенциальной угрозой Сувалкскому коридору".

В то же время, в Минобороны Беларуси рассказали, что "во время учения будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий".

При подготовке активно использовался опыт так называемой "СВО". А именно: широкое применение беспилотных летательных аппаратов и тесное взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск", - говорится в сообщении.

Учения в Беларуси

На территории Беларуси постоянно проходят учения российской армии, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года. Именно из Беларуси в Киевскую область заходила одна из многочисленных колонн российской армии, состоявшей из большого количества техники и живой силы.

Буквально недавно в Беларуси заявили о продлении очередных учений с участием оккупантов на своих полигонах, до 6 августа. И уже 7 августа начались новые учения.