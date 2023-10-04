Наемники "Вагнера" вернулись на фронт: какую угрозу они представляют
Наемники российской группы "Вагнера" спустя четыре месяца снова зашли на восток Украины. Однако после ликвидации Евгения Пригожина "вагнеровцы" вряд ли восстановят боеспособность, которая была при нем.
Об этом говорится в материале"РБК-Украина со "С чем ВСУ заходят в пятый месяц наступления и есть ли угрозы от "Вагнера 2.0": обзор фронта".
"Если говорить о "Вагнере 2.0", то на оккупированных территориях Украины находятся от 4 до 5 тысяч. Их объединяют с подразделениями других ЧВК, например, "Шторм Z", "Рысь", "Ветераны", "Тигр" и так далее на разных направлениях. Это те, кому не нашлось места в Африке, и кто пошел на войну зарабатывать деньги", - рассказал РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Военный эксперт Владислав Селезнев тоже сомневается в большой угрозе от остатков "вагнеровцев".
"Я не думаю, что "Вагнер" сохранился как явление после ликвидации Пригожина. Способны ли эти остатки действовать так же эффективно, как при нем? Мой ответ - нет. Нет соответствующего обеспечения, и вряд ли преемники Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина смогут организовать боевую деятельность на высоком уровне. Ключевое преимущество "Вагнера" было в заключенных, которых десятками тысяч отправляли на "мясные штурмы". И вряд ли ту систему подчинения и формирования ударных группировок удастся воссоздать в других штурмовых отрядах", - объяснил эксперт.
Наемники "Вагнера"
Напомним, по данным британской разведки, в последние недели сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами для участия в войне в составе различных российских подразделений.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.
Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военным ы РФ и возвращается в Украину из Беларуси.