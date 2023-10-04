Найманці "Вагнера" повернулися на фронт: яку загрозу вони становлять
Найманці російської групи "Вагнера" через чотири місяці знову зайшли на схід України. Однак після ліквідації Євгена Пригожина "вагнерівці" навряд чи відновлять боєздатність, яка була за нього.
Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна зі "З чим ЗСУ заходять у п'ятий місяць наступу і чи є погрози від "Вагнера 2.0": огляд фронту".
"Якщо говорити про "Вагнер 2.0", то на окупованих територіях України перебувають від 4 до 5 тисяч. Їх об'єднують із підрозділами інших ПВК, наприклад, "Шторм Z", "Рись", "Ветерани", "Тигр" тощо. Це ті, кому не знайшлося місця в Африці, і хто пішов на війну заробляти гроші", - розповів РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Військовий експерт Владислав Селезньов також сумнівається у великій загрозі від залишків "вагнерівців".
"Я не думаю, що "Вагнер" зберігся як явище після ліквідації Пригожина. Чи здатні ці залишки діяти так само ефективно, як за нього? Моя відповідь - ні. Немає відповідного забезпечення, і навряд чи наступники Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна зможуть організувати бойову діяльність на високому рівні. Ключова перевага "Вагнера" була у в'язнях, яких десятками тисяч відправляли на "м'ясні штурми". І навряд чи ту систему підпорядкування та формування ударних угруповань вдасться відтворити в інших штурмових загонах", - пояснив експерт.
Найманці "Вагнера"
Нагадаємо, за даними британської розвідки, в останні тижні сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.
Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.