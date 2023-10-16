"Лучший сценарий": инвесторы приветствуют возможную победу проевропейских сил в Польше

Базовый индекс WIG20 подскочил на 4,9%, больше всего с мая 2022 года. Злотый укрепился на 1,8% в начале европейских торгов и торговался на самом высоком уровне с начала сентября.

Экзит-пол показал, что трехпартийный оппозиционный альянс получил 248 мест в нижней палате парламента, состоящей из 460 членов. Результат, если он будет подтвержден официальными результатами, которые должны быть опубликованы 17 октября, рассматривается как благоприятный для польских финансовых активов, поскольку новое правительство может принять меры, чтобы быстро разморозить доступ к десяткам миллиардов евро в фондах Европейского Союза, задержанных в связи с нарушениями нынешним правительством

"Это был наш лучший сценарий, - сказал Андерс Фагеманн, старший финансовый менеджер Pinebridge Investments в Лондоне. Если данные экзит-пола точны, мы ожидаем, что финансовые рынки Польши отреагируют положительно".

Передачи власти от националистов демократам

Тем не менее, передача власти, вероятно, займет время. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в воскресенье вечером, что партия "Право и справедливость", которая по-прежнему является крупнейшей партией в парламенте, готова обсудить коалиционные переговоры "со всеми".

Помощники президента Анджея Дуды заявили, что польская политическая традиция заключается в том, что глава государства назначает премьер-министром кого-то из крупнейшей партии в парламенте. Оппозиция заявила, что это приведет к потере времени, затормозив создание кабинета большинства нынешним оппозиционным блоком, и может создать вакуум власти в опасный момент, когда в Украине бушует война. По мнению оппозиции, у партии "Право и справедливость" нет пути к большинству, если результаты экзит-пола подтвердятся.

"Инвесторы видят, что статус-кво в Польше изменился, что должно служить хорошим предзнаменованием для злотого и акций, - сказал Радослав Холевинский, член правления взаимного фонда Skarbiec TFI в Варшаве. Однако эта картина может измениться, если "Право и справедливость" не уступит".

Злотый был самой эффективной валютой развивающихся рынков Европы по отношению к евро за последний месяц, в то время как акции, котирующиеся на Варшавской бирже, также превзошли аналоги. Этот поворот был частично вызван ставками на то, что проевропейская оппозиция, объединяющая правоцентристские, центристские и левые партии, сможет совместно получить большинство.

"Это должно дать положительный импульс польским рынкам, но ситуация будет нестабильной, - сказал Виктор Сабо, инвестиционный директор Abrdn в Лондоне. - Похоже, что оппозиция имеет достаточную поддержку для формирования коалиции, которая должна быть позитивной в среднесрочной перспективе. Однако это будет непростая коалиция".

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Согласно экзит-полу, оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 32% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 13%, а Левая партия - 8,6%, что даст трем группам 248 мест в нижней палате парламента, состоящей из 460 человек.