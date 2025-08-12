RU

Идеальное блюдо для обеда, которое прекрасно насыщает и дарит легкость

Названо блюдо, которое полезно есть на обед (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Боул из нута и киноа - это идеальный вариант для обеда. Он питательный, вкусный и быстрый в приготовлении, зарядит энергией на весь день, снизит уровень сахара в крови и подарит ощущение легкости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Рецепт боула с нутом и киноа

Ингредиенты:

  • киноа - 1 стакан
  • вода - 1,5 стакана
  • нут - 1 банка (400 г, слить и промыть)
  • болгарский перец - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • огурец - 1 шт.
  • сыр фета - 100 г
  • оливковое масло - 1-2 ст. л
  • паприка - 1 ч. л (сладкой или копченой)
  • соль, перец - по вкусу
  • петрушка

Способ приготовления

Киноа промойте под холодной водой, чтобы избавиться от горчинки. Вскипятите воду, добавь киноа и варите под крышкой 15 минут, пока киноа не впитает всю воду. Затем снимите с огня и дайте постоять еще 5 минут.

Далее нарежьте лук и болгарский перец маленькими кубиками, огурец - мелкими ломтиками или кубиками.

В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нут и паприку, обжарьте 5-7 минут, чтобы нут стал ароматным и немного хрустящим. Посолите и поперчите по вкусу.

Смешай в большой миске вареную киноа, обжаренный нут с паприкой, овощи и нарезанную петрушку. Добавь сверху кубики сыра фета.

Рецепт боула с нутом и киноа (фото: eatingwell.com)

Чем полезно блюдо

Высокое содержание клетчатки

Наслаждайтесь этим блюдом на обед и вы получите треть рекомендуемой дневной нормы клетчатки. Одна порция содержит 8 г клетчатки, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов, дольше сохраняя чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.

Насыщен антиоксидантами

Окислительный стресс и воспаление являются двумя ключевыми факторами риска развития хронических заболеваний, таких как диабет. Растительные продукты богатые антиоксидантами помогают уменьшить воспаление.

Боул содержит разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, такие как нут, киноа и петрушка. Одна миска обеспечивает 23% суточной потребности в витамине А и 11% витамина С - двух витаминах, которые обладают антиоксидантным действием.

Богатый ненасыщенными жирами

Оливковое масло связано со снижением уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.

Ежедневное употребление 25 г (около 2 столовых ложек) оливкового масла может снизить риск развития диабета 2 типа на 22%.

