Идеальное блюдо для обеда, которое прекрасно насыщает и дарит легкость

Боул из нута и киноа - это идеальный вариант для обеда. Он питательный, вкусный и быстрый в приготовлении, зарядит энергией на весь день, снизит уровень сахара в крови и подарит ощущение легкости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Киноа промойте под холодной водой, чтобы избавиться от горчинки. Вскипятите воду, добавь киноа и варите под крышкой 15 минут, пока киноа не впитает всю воду. Затем снимите с огня и дайте постоять еще 5 минут.
Далее нарежьте лук и болгарский перец маленькими кубиками, огурец - мелкими ломтиками или кубиками.
В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нут и паприку, обжарьте 5-7 минут, чтобы нут стал ароматным и немного хрустящим. Посолите и поперчите по вкусу.
Смешай в большой миске вареную киноа, обжаренный нут с паприкой, овощи и нарезанную петрушку. Добавь сверху кубики сыра фета.
Высокое содержание клетчатки
Наслаждайтесь этим блюдом на обед и вы получите треть рекомендуемой дневной нормы клетчатки. Одна порция содержит 8 г клетчатки, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов, дольше сохраняя чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.
Насыщен антиоксидантами
Окислительный стресс и воспаление являются двумя ключевыми факторами риска развития хронических заболеваний, таких как диабет. Растительные продукты богатые антиоксидантами помогают уменьшить воспаление.
Боул содержит разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, такие как нут, киноа и петрушка. Одна миска обеспечивает 23% суточной потребности в витамине А и 11% витамина С - двух витаминах, которые обладают антиоксидантным действием.
Богатый ненасыщенными жирами
Оливковое масло связано со снижением уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.
Ежедневное употребление 25 г (около 2 столовых ложек) оливкового масла может снизить риск развития диабета 2 типа на 22%.
Вас может заинтересовать: