Идеальное блюдо для обеда, которое прекрасно насыщает и дарит легкость

Рецепт боула с нутом и киноа

Ингредиенты:

киноа - 1 стакан

вода - 1,5 стакана

нут - 1 банка (400 г, слить и промыть)

болгарский перец - 1 шт.

лук - 1 шт.

огурец - 1 шт.

сыр фета - 100 г

оливковое масло - 1-2 ст. л

паприка - 1 ч. л (сладкой или копченой)

соль, перец - по вкусу

петрушка

Способ приготовления

Киноа промойте под холодной водой, чтобы избавиться от горчинки. Вскипятите воду, добавь киноа и варите под крышкой 15 минут, пока киноа не впитает всю воду. Затем снимите с огня и дайте постоять еще 5 минут.

Далее нарежьте лук и болгарский перец маленькими кубиками, огурец - мелкими ломтиками или кубиками.

В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нут и паприку, обжарьте 5-7 минут, чтобы нут стал ароматным и немного хрустящим. Посолите и поперчите по вкусу.

Смешай в большой миске вареную киноа, обжаренный нут с паприкой, овощи и нарезанную петрушку. Добавь сверху кубики сыра фета.

Рецепт боула с нутом и киноа (фото: eatingwell.com)

Чем полезно блюдо

Высокое содержание клетчатки

Наслаждайтесь этим блюдом на обед и вы получите треть рекомендуемой дневной нормы клетчатки. Одна порция содержит 8 г клетчатки, которая замедляет пищеварение и усвоение углеводов, дольше сохраняя чувство сытости и стабилизируя уровень сахара в крови.

Насыщен антиоксидантами

Окислительный стресс и воспаление являются двумя ключевыми факторами риска развития хронических заболеваний, таких как диабет. Растительные продукты богатые антиоксидантами помогают уменьшить воспаление.

Боул содержит разнообразные продукты, богатые антиоксидантами, такие как нут, киноа и петрушка. Одна миска обеспечивает 23% суточной потребности в витамине А и 11% витамина С - двух витаминах, которые обладают антиоксидантным действием.

Богатый ненасыщенными жирами

Оливковое масло связано со снижением уровня холестерина и риска сердечных заболеваний.

Ежедневное употребление 25 г (около 2 столовых ложек) оливкового масла может снизить риск развития диабета 2 типа на 22%.