Лучший в Харькове: сколько в этом году стоит обучение в ХНУ Каразина

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025". Неудивительно, что за право получить здесь образование будут соревноваться тысячи абитуриентов.

РБК-Украина со ссылкой на данные ХНУ им. В.Н. Каразина рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на разных специальностях.

Сколько стоит обучение в ХНУ В.Н. Каразина

Год обучения на бакалавриате на дневной форме в ХНУ В.Н. Каразина стоит от 28 тысяч гривен. Самые дешевые специальности: химия, математика, информатика, пищевые технологии, машиностроение, энергетика.

Больше всего придется заплатить за: право, международное право, международные экономические отношения, туристический бизнес - 46 700 гривен.

Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, но не на всех специальностях она есть.

Цена за год обучения (дневная форма бакалавриата):

биология, биохимия, генетика - 32 000 гривен;

география, геология, гидрология - 32 000 гривен;

экономика, международные экономика, учет и налогообложение - 46 700 гривен;

менеджмент, маркетинг - 46 700 гривен;

филология (романский, германские и восточные языки) - 38 500 гривен;

история и археология - 32 000 гривен;

компьютерные науки - 38 500 гривен;

математика и информатика - 28 000 гривен;

медицина, стоматология, медицинская психология - 38 500 гривен;

международные экономические отношения - 46 700 гривен;

дипломатия и урегулирование конфликтов - 46 700 гривен;

туристический бизнес, гостинично-ресторанное дело - 46 700 гривен;

экология - 32 000 гривен;

агрономия и цифровизация агросферы - 32 000 гривен;

бизнес-администрирование, предпринимательство, менеджмент - 46 700 гривен;

вычислительная физика, прикладная физика, биофизика - 32 000 гривен;

физика и астрономия - 32 000 гривен;

психология - 38 500 гривен;

социально-политические исследования - 38 500 гривен;

медиакоммуникации - 46 700 гривен;

украинская, польская филологии - 32 000 гривен;

журналистика - 46 700 гривен;

философия, культурология - 32 000 гривен;

политология - 38 500 гривен;

химия - 28 000 гривен;

право, международное право - 46 700 гривен;

управление в сфере Национальной безопасности, публичное управление - 46 700 гривен;

пищевые технологии, машиностроение, энергетика - 28 000 гривен.

ХНУ В.Н. Каразина (фото: Википедия)