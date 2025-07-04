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Лучший в Харькове: сколько в этом году стоит обучение в ХНУ Каразина

Харьков, Пятница 04 июля 2025 08:00
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Лучший в Харькове: сколько в этом году стоит обучение в ХНУ Каразина Какие цены на обучение в ХНУ Каразина (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
Автор: Василина Копытко

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025". Неудивительно, что за право получить здесь образование будут соревноваться тысячи абитуриентов.

РБК-Украина со ссылкой на данные ХНУ им. В.Н. Каразина рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на разных специальностях.

Сколько стоит обучение в ХНУ В.Н. Каразина

Год обучения на бакалавриате на дневной форме в ХНУ В.Н. Каразина стоит от 28 тысяч гривен. Самые дешевые специальности: химия, математика, информатика, пищевые технологии, машиностроение, энергетика.

Больше всего придется заплатить за: право, международное право, международные экономические отношения, туристический бизнес - 46 700 гривен.

Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, но не на всех специальностях она есть.

Цена за год обучения (дневная форма бакалавриата):

  • биология, биохимия, генетика - 32 000 гривен;
  • география, геология, гидрология - 32 000 гривен;
  • экономика, международные экономика, учет и налогообложение - 46 700 гривен;
  • менеджмент, маркетинг - 46 700 гривен;
  • филология (романский, германские и восточные языки) - 38 500 гривен;
  • история и археология - 32 000 гривен;
  • компьютерные науки - 38 500 гривен;
  • математика и информатика - 28 000 гривен;
  • медицина, стоматология, медицинская психология - 38 500 гривен;
  • международные экономические отношения - 46 700 гривен;
  • дипломатия и урегулирование конфликтов - 46 700 гривен;
  • туристический бизнес, гостинично-ресторанное дело - 46 700 гривен;
  • экология - 32 000 гривен;
  • агрономия и цифровизация агросферы - 32 000 гривен;
  • бизнес-администрирование, предпринимательство, менеджмент - 46 700 гривен;
  • вычислительная физика, прикладная физика, биофизика - 32 000 гривен;
  • физика и астрономия - 32 000 гривен;
  • психология - 38 500 гривен;
  • социально-политические исследования - 38 500 гривен;
  • медиакоммуникации - 46 700 гривен;
  • украинская, польская филологии - 32 000 гривен;
  • журналистика - 46 700 гривен;
  • философия, культурология - 32 000 гривен;
  • политология - 38 500 гривен;
  • химия - 28 000 гривен;
  • право, международное право - 46 700 гривен;
  • управление в сфере Национальной безопасности, публичное управление - 46 700 гривен;
  • пищевые технологии, машиностроение, энергетика - 28 000 гривен.

Лучший в Харькове: сколько в этом году стоит обучение в ХНУ КаразинаХНУ В.Н. Каразина (фото: Википедия)

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