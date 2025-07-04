Лучший в Харькове: сколько в этом году стоит обучение в ХНУ Каразина
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025". Неудивительно, что за право получить здесь образование будут соревноваться тысячи абитуриентов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ХНУ им. В.Н. Каразина рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на разных специальностях.
Сколько стоит обучение в ХНУ В.Н. Каразина
Год обучения на бакалавриате на дневной форме в ХНУ В.Н. Каразина стоит от 28 тысяч гривен. Самые дешевые специальности: химия, математика, информатика, пищевые технологии, машиностроение, энергетика.
Больше всего придется заплатить за: право, международное право, международные экономические отношения, туристический бизнес - 46 700 гривен.
Обучение на заочной форме почти вдвое дешевле, но не на всех специальностях она есть.
Цена за год обучения (дневная форма бакалавриата):
- биология, биохимия, генетика - 32 000 гривен;
- география, геология, гидрология - 32 000 гривен;
- экономика, международные экономика, учет и налогообложение - 46 700 гривен;
- менеджмент, маркетинг - 46 700 гривен;
- филология (романский, германские и восточные языки) - 38 500 гривен;
- история и археология - 32 000 гривен;
- компьютерные науки - 38 500 гривен;
- математика и информатика - 28 000 гривен;
- медицина, стоматология, медицинская психология - 38 500 гривен;
- международные экономические отношения - 46 700 гривен;
- дипломатия и урегулирование конфликтов - 46 700 гривен;
- туристический бизнес, гостинично-ресторанное дело - 46 700 гривен;
- экология - 32 000 гривен;
- агрономия и цифровизация агросферы - 32 000 гривен;
- бизнес-администрирование, предпринимательство, менеджмент - 46 700 гривен;
- вычислительная физика, прикладная физика, биофизика - 32 000 гривен;
- физика и астрономия - 32 000 гривен;
- психология - 38 500 гривен;
- социально-политические исследования - 38 500 гривен;
- медиакоммуникации - 46 700 гривен;
- украинская, польская филологии - 32 000 гривен;
- журналистика - 46 700 гривен;
- философия, культурология - 32 000 гривен;
- политология - 38 500 гривен;
- химия - 28 000 гривен;
- право, международное право - 46 700 гривен;
- управление в сфере Национальной безопасности, публичное управление - 46 700 гривен;
- пищевые технологии, машиностроение, энергетика - 28 000 гривен.
ХНУ В.Н. Каразина (фото: Википедия)
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