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Найкращий у Харкові: скільки цьогоріч коштує навчання у ХНУ Каразіна

Харків, П'ятниця 04 липня 2025 08:00
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Найкращий у Харкові: скільки цьогоріч коштує навчання у ХНУ Каразіна Які ціни на навчання у ХНУ Каразіна (фото: portal-abiturienta it-kharkiv com)
Автор: Василина Копитко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025". Тож не дивно, що за право здобути тут освіту змагатимуться тисячі абітурієнтів.

РБК-Україна із посиланням на дані ХНУ ім. В.Н. Каразіна розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на різних спеціальностях.

Скільки коштує навчання у ХНУ В.Н. Каразіна

Рік навчання на бакалавраті на денній формі у ХНУ В.Н. Каразіна коштує від 28 тисяч гривень. Найдешевші спеціальності: хімія, математика, інформатика, харчові технології, машинобудування, енергетика.

Найбільше доведеться заплатити за: право, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туристичний бізнес - 46 700 гривень.

Навчання на заочній формі майже вдвічі дешевше, втім не на всіх спеціальностях вона є.

Ціна за рік навчання (денна форма бакалаврату):

  • біологія, біохімія, генетика - 32 000 гривень;
  • географія, геологія, гідрологія - 32 000 гривень;
  • економіка, міжнародні економіка, облік та оподаткування - 46 700 гривень;
  • менеджмент, маркетинг - 46 700 гривень;
  • філологія (романська, германські та східні мови) - 38 500 гривень;
  • історія та археологія - 32 000 гривень;
  • комп'ютерні науки - 38 500 гривень;
  • математика та інформатика - 28 000 гривень;
  • медицина, стоматологія, медична психологія - 38 500 гривень;
  • міжнародні економічні відносини - 46 700 гривень;
  • дипломатія та врегулювання конфліктів - 46 700 гривень;
  • туристичний бізнес, готельно-ресторанна справа - 46 700 гривень;
  • екологія - 32 000 гривень;
  • агрономія та цифровізація агросфери - 32 000 гривень;
  • бізнес-адміністрування, підприємництво, менеджмент - 46 700 гривень;
  • обчислювальна фізика, прикладна фізика, біофізика - 32 000 гривень;
  • фізика та астрономія - 32 000 гривень;
  • психологія - 38 500 гривень;
  • соціально - політичні дослідження - 38 500 гривень;
  • медіакомунікації - 46 700 гривень;
  • українська, польська філології - 32 000 гривень;
  • журналістика - 46 700 гривень;
  • філософія, культурологія - 32 000 гривень;
  • політологія - 38 500 гривень;
  • хімія - 28 000 гривень;
  • право, міжнародне право - 46 700 гривень;
  • урядування у сфері Національної безпеки, публічне управління - 46 700 гривень;
  • харчові технології, машинобудування, енергетика - 28 000 гривень.

Найкращий у Харкові: скільки цьогоріч коштує навчання у ХНУ КаразінаХНУ В.Н. Каразіна (фото: Вікіпедія)

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