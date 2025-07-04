Найкращий у Харкові: скільки цьогоріч коштує навчання у ХНУ Каразіна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025". Тож не дивно, що за право здобути тут освіту змагатимуться тисячі абітурієнтів.
РБК-Україна із посиланням на дані ХНУ ім. В.Н. Каразіна розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на різних спеціальностях.
Скільки коштує навчання у ХНУ В.Н. Каразіна
Рік навчання на бакалавраті на денній формі у ХНУ В.Н. Каразіна коштує від 28 тисяч гривень. Найдешевші спеціальності: хімія, математика, інформатика, харчові технології, машинобудування, енергетика.
Найбільше доведеться заплатити за: право, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туристичний бізнес - 46 700 гривень.
Навчання на заочній формі майже вдвічі дешевше, втім не на всіх спеціальностях вона є.
Ціна за рік навчання (денна форма бакалаврату):
- біологія, біохімія, генетика - 32 000 гривень;
- географія, геологія, гідрологія - 32 000 гривень;
- економіка, міжнародні економіка, облік та оподаткування - 46 700 гривень;
- менеджмент, маркетинг - 46 700 гривень;
- філологія (романська, германські та східні мови) - 38 500 гривень;
- історія та археологія - 32 000 гривень;
- комп'ютерні науки - 38 500 гривень;
- математика та інформатика - 28 000 гривень;
- медицина, стоматологія, медична психологія - 38 500 гривень;
- міжнародні економічні відносини - 46 700 гривень;
- дипломатія та врегулювання конфліктів - 46 700 гривень;
- туристичний бізнес, готельно-ресторанна справа - 46 700 гривень;
- екологія - 32 000 гривень;
- агрономія та цифровізація агросфери - 32 000 гривень;
- бізнес-адміністрування, підприємництво, менеджмент - 46 700 гривень;
- обчислювальна фізика, прикладна фізика, біофізика - 32 000 гривень;
- фізика та астрономія - 32 000 гривень;
- психологія - 38 500 гривень;
- соціально - політичні дослідження - 38 500 гривень;
- медіакомунікації - 46 700 гривень;
- українська, польська філології - 32 000 гривень;
- журналістика - 46 700 гривень;
- філософія, культурологія - 32 000 гривень;
- політологія - 38 500 гривень;
- хімія - 28 000 гривень;
- право, міжнародне право - 46 700 гривень;
- урядування у сфері Національної безпеки, публічне управління - 46 700 гривень;
- харчові технології, машинобудування, енергетика - 28 000 гривень.
ХНУ В.Н. Каразіна (фото: Вікіпедія)
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