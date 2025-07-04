Найкращий у Харкові: скільки цьогоріч коштує навчання у ХНУ Каразіна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна увійшов у десятку найкращих ВНЗ у рейтингу "ТОП-200 Україна 2025". Тож не дивно, що за право здобути тут освіту змагатимуться тисячі абітурієнтів.

РБК-Україна із посиланням на дані ХНУ ім. В.Н. Каразіна розповідає, скільки коштує навчання у 2025 році на різних спеціальностях.

Скільки коштує навчання у ХНУ В.Н. Каразіна

Рік навчання на бакалавраті на денній формі у ХНУ В.Н. Каразіна коштує від 28 тисяч гривень. Найдешевші спеціальності: хімія, математика, інформатика, харчові технології, машинобудування, енергетика.

Найбільше доведеться заплатити за: право, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туристичний бізнес - 46 700 гривень.

Навчання на заочній формі майже вдвічі дешевше, втім не на всіх спеціальностях вона є.

Ціна за рік навчання (денна форма бакалаврату):

біологія, біохімія, генетика - 32 000 гривень;

географія, геологія, гідрологія - 32 000 гривень;

економіка, міжнародні економіка, облік та оподаткування - 46 700 гривень;

менеджмент, маркетинг - 46 700 гривень;

філологія (романська, германські та східні мови) - 38 500 гривень;

історія та археологія - 32 000 гривень;

комп'ютерні науки - 38 500 гривень;

математика та інформатика - 28 000 гривень;

медицина, стоматологія, медична психологія - 38 500 гривень;

міжнародні економічні відносини - 46 700 гривень;

дипломатія та врегулювання конфліктів - 46 700 гривень;

туристичний бізнес, готельно-ресторанна справа - 46 700 гривень;

екологія - 32 000 гривень;

агрономія та цифровізація агросфери - 32 000 гривень;

бізнес-адміністрування, підприємництво, менеджмент - 46 700 гривень;

обчислювальна фізика, прикладна фізика, біофізика - 32 000 гривень;

фізика та астрономія - 32 000 гривень;

психологія - 38 500 гривень;

соціально - політичні дослідження - 38 500 гривень;

медіакомунікації - 46 700 гривень;

українська, польська філології - 32 000 гривень;

журналістика - 46 700 гривень;

філософія, культурологія - 32 000 гривень;

політологія - 38 500 гривень;

хімія - 28 000 гривень;

право, міжнародне право - 46 700 гривень;

урядування у сфері Національної безпеки, публічне управління - 46 700 гривень;

харчові технології, машинобудування, енергетика - 28 000 гривень.

ХНУ В.Н. Каразіна (фото: Вікіпедія)