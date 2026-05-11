Лучшие вузы Украины 2026: кто возглавил рейтинг по показателям Scopus, а кто отстает

Как формировался рейтинг

Результаты наукометрического мониторинга базируются на показателях базы данных SciVerse Scopus по состоянию на апрель 2026 года. Высшие учебные заведения ранжировали по индексу Хирша - показателю, учитывающему количество научных публикаций и их цитирование коллегами.

Топ-10 университетов по версии Scopus

Первая десятка наиболее влиятельных украинских вузов в научном сообществе выглядит так:

КНУ имени Тараса Шевченко - индекс Хирша - 147; ХНУ имени В. Н. Каразина - индекс Хирша - 101; Сумской государственный университет - индекс Хирша - 89; ЛНУ имени Ивана Франко - индекс Хирша - 85; НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - индекс Хирша - 83; Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - индекс Хирша - 80; Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого - индекс Хирша - 80; Национальный университет "Львовская политехника" - индекс Хирша - 78; Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника - индекс Хирша - 75; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - индекс Хирша - 74.

Отмечается, что база Scopus индексирует более 30 тысяч научных изданий, включая материалы конференций и книжные издания в технических, медицинских и гуманитарных сферах.

У кого самые низкие показатели

Самые низкие показатели в этом году у следующих вузов: