Обучение для ветеранов. В Киеве запускают еще один полезный проект
В Киеве запускают программу для ветеранов и их близких по обучению сборки FPV-дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Freyas Workshop в Instagram.
Что известно о проекте
В Мастерской Фреи ветераны и их родственники смогут научиться собирать FPV-коптеры и дальше помогать боевым пилотам на передовой с обеспечением дронами.
"Даже если вы не знаете о дронах ничего (кроме того, что они очень нужны), но имеете мотивацию и время - приходите", - говорят организаторы.
Что научат на курсе:
- как должно быть обустроено рабочее место инженера и какие инструменты необходимы для сборки FPV-дронов
- устройство FPV-дрона и функциональные особенности комплектующих
- как правильно все это собрать, создать и настроить рабочий продукт для фронта
Участники курса смогут:
- получить необходимые практические навыки в работе с радиоэлектроникой
- найти единомышленников и обмениваться с ними своим опытом
- получить новую актуальную профессию
- присоединиться к производству дронов, которые необходимы на фронте
"Все это мы будем делать вместе. То есть при поддержке тех, кто уже имеет удачный опыт сборки дронов, а также тех, кто может рассказать как используются "птички" в бою. Мы создаем сообщество для обмена опытом, взаимодействия и работы, которая принесет конкретный результат - FPV-дроны для фронта", - говорят в Мастерской Фреи.
Предполагается, что к проекту могут присоединиться гражданские лица, которым интересна тема дронов.
Проект будет учить ветеранов и их близких (фото: Freyas workshop/Instagram)
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