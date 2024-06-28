Обучение для ветеранов. В Киеве запускают еще один полезный проект

В Киеве запускают программу для ветеранов и их близких по обучению сборки FPV-дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Freyas Workshop в Instagram.

Что известно о проекте

В Мастерской Фреи ветераны и их родственники смогут научиться собирать FPV-коптеры и дальше помогать боевым пилотам на передовой с обеспечением дронами.

"Даже если вы не знаете о дронах ничего (кроме того, что они очень нужны), но имеете мотивацию и время - приходите", - говорят организаторы.

Что научат на курсе:

как должно быть обустроено рабочее место инженера и какие инструменты необходимы для сборки FPV-дронов

устройство FPV-дрона и функциональные особенности комплектующих

как правильно все это собрать, создать и настроить рабочий продукт для фронта

Участники курса смогут:

получить необходимые практические навыки в работе с радиоэлектроникой

найти единомышленников и обмениваться с ними своим опытом

получить новую актуальную профессию

присоединиться к производству дронов, которые необходимы на фронте

"Все это мы будем делать вместе. То есть при поддержке тех, кто уже имеет удачный опыт сборки дронов, а также тех, кто может рассказать как используются "птички" в бою. Мы создаем сообщество для обмена опытом, взаимодействия и работы, которая принесет конкретный результат - FPV-дроны для фронта", - говорят в Мастерской Фреи.

Предполагается, что к проекту могут присоединиться гражданские лица, которым интересна тема дронов.

Проект будет учить ветеранов и их близких (фото: Freyas workshop/Instagram)