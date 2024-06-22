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Ветераны и члены их семей могут бесплатно пройти IТ-курс: как зарегистрироваться

Суббота 22 июня 2024 09:00
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Ветераны и члены их семей могут бесплатно пройти IТ-курс: как зарегистрироваться Как ветеранам и их семьям бесплатно пройти IТ-курс (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Военные, ветераны и члены их семей могут бесплатно пройти курс "Основы работы с базами данных". Зарегистрироваться на обучение нужно до 2 июля, курс стартует 9 июля и продлится 8 недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской областной военную администрацию.

Детали об ІТ-курсе

Этот проект реализует Украинский ветеранский фонд, Lobby X и ИТ-компания SoftServe. Участники курса смогут научиться проектировать и управлять базами данных, писать SQL-запросы, а также продолжить обучение по любому направлению разработки.

"Это уже пятая программа, которую поддерживает Украинский ветеранский фонд, предоставляющий ветеранам и их семьям комплексную возможность обучения и трудоустройства. Это один из важных этапов перехода к гражданской жизни для наших защитников и защитниц, а также поддержка для семей ветеранов, которые ищут новых возможностей самореализации. Кроме того, полученные навыки в ИТ сфере можно будет применять с пользой для укрепления обороны страны", - рассказала исполняющая обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

Программа курса включает:

  • общую информацию о системах управления базами данных
  • связь "клиент-сервер"
  • нормальные формы, денормализация
  • связи между таблицами
  • основные типы данных
  • функции
  • триггеры
  • soft skills - навыки, нужные для работы в ІТ-индустрии
  • советы по поиску работы, подготовка резюме и т.п.

Как зарегистрироваться на обучение

Для того чтобы стать участником курса, нужно до 2 июля, заполнить анкету.

Занятия будут проходить на платформе Zoom в понедельник и четверг с 18:00 до 20:00. Для тех, кто не смог присоединиться онлайн, лекции будут доступны в записи.

Для прохождения курса требуются: ноутбук (компьютер), доступ в интернет, время для выполнения домашних занятий.

Курс начнется 9 июля и продлится 8 недель. После успешного завершения участникам выдадут сертификаты.

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