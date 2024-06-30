Лучшие бизнес-проекты ветеранов и переселенцев получили более 5,6 млн гривен: детали
В Украине завершилась обучающая программа для ветеранов, переселенцев и людей из уязвимых категорий. 44 лучших бизнес-проекта получили финансирование на сумму более 5,6 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию Благотворительного фонда "Право на защиту".
Что известно о программе
Учебная программа "Право на бизнес: от идеи до прибыли" проходила в Киевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.
Участники получили знания и усилили навыки ведения предпринимательской деятельности, начиная с поиска бизнес-идеи, налаживание менеджмента и маркетинга до момента получения первого дохода.
В программе приняли участие 86 человек. Они прошли 20 офлайн-тренингов и успешно представили свои бизнес-проекты. Организаторы выбрали 44 бизнес-проекта, которые получили финансирование более чем на 5,6 млн гривен.
Обучение охватило следующие темы:
- создание бизнес-модели своего дела
- создание финансовой модели своего дела
- бухгалтерские и юридические аспекты предпринимательской деятельности
- маркетинг, продажи и работа с клиентами
"Все проекты, которые разработали участники, направлены либо на создание более качественного продукта для потребителей, либо на предоставление лучших услуг. Среди участников программы есть внутренне перемещенные лица, безоговорочно определившие участие в нашем проекте как поддержку на новом месте", - рассказала проектная менеджер Елена Герус.
Гранты получили по десять предпринимателей из Киевской и Черниговской областей, по восемь из Житомирской, Сумской и Харьковской областей.
Среди победителей такие бизнесы:
- детский центр развития
- магазин косметики
- бухгалтерские услуги
- кондитерская
- козинная экоферма
- клининговые услуги
- производство топливных брикетов
- ювелирные изделия
- центр полиграфии и т. п.
Полный список победителей можно посмотреть здесь.
Полученные гранты пойдут на покупку оборудования. Проекты должны реализовать в течение трех месяцев - до конца августа - начала сентября 2024 года.
Победители грантовой программы получили финансирование более чем на 5,6 млн грн (фото: БФ "Право на защиту")
На кого ориентированная программа
Эта программа была рассчитана на мотивированных владельцев малого бизнеса, чьи предприятия пострадали из-за полномасштабного вторжения и тех, кто только хочет начать собственное дело, или подпадает под один из критериев уязвимости.
Учебный курс рассчитан на:
- внутренне перемещенных лиц
- лиц с инвалидностью
- мужчин/ женщин, самостоятельно воспитывающих детей
- ветеранов АТО/войны, которые уже не являются военнослужащими
Учебная программа "Право на бизнес: от идеи к прибыли" реализуется Благотворительным фондом "Право на защиту" в рамках проекта "Сила: Жилье, защита и средства к существованию вернувшимся домой", реализуемой при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF).
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