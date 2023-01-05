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Оккупанты в Украине завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию (перехват)

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Четверг 05 января 2023 16:59
Оккупанты в Украине завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию (перехват) Фото: оккупанты в Украине завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты, которые воюют против Украины, завидуют тем, кого отправляют на войну в Сирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Службы безопасности Украины.

У российского десантника был опыт участия в сирийской войне, поэтому он рассчитывал на легкие победы в Украине. Однако, как отмечает СБУ, попав под "раздачу" украинских защитников в Запорожском направлении, понял свою ошибку.

Теперь захватчик завидует своим коллегам, которых планируют отправить в Сирию: "Иванычу за*бись - в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию".

Оккупант рассказывает жене, что пехоту "бросают" противостоять артиллерии. В то время как украинские военные методически уничтожают элитные десантно-штурмовые войска РФ.

Россиянин также рассказал, что их разведка не работает.

«Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас раз*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось", - рассказал он.

К тому же захватчик отметил, что у украинских бойцов лучше и экипировка, и вооружение.

Напомним, ранее россиянин во время разговора просил свою жену не отправлять письмо с жалобами российскому диктатору Владимиру Путину, потому что всех, кто жаловался ранее, вывезли в неизвестном направлении.

Кроме того, оккупанты постоянно жалуются на обеспечение российской армии.

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