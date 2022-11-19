Худшее еще впереди: глава МВФ предупредила о более трудных временах

Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в следующем году ситуация только ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Георгиевой на саммите АТЭС.

"Что касается 2023 года, мы должны признать, что нас ждут более трудные времена. Худшее еще впереди", - сказала она.

Как отметила Георгиева, пандемия вызвала необратимую потерю экономического производства, равную 5,3% мирового ВВП. В Азии - очень интегрированном регионе - этот показатель был еще выше, потеря 9% ВВП. Кроме того, война в Украине вызвала колоссальный шок цен на энергоносители.

Совокупным воздействием этих двух событий стало резкое замедление глобального роста с 6,1% в 2021 году до 3,1% в 2022 году. Они также вызвали высокую инфляцию, высокий и растущий уровень долга и усиление неравенства во многих странах, заявила глава МВФ.

"Другими словами, мы наблюдаем глубокий сдвиг: от мира, который был относительно предсказуем, с соблюдением международных норм, низкой инфляцией и низкими процентными ставками, в более изменчивый, неопределенный и фрагментированный мир, особенно с точки зрения торговли, с высокой инфляцией и высокими процентными ставками", - сказала глава МВФ.

По ее словам, в целом мир сталкивается с более мрачным экономическим горизонтом, и преобладают риски ухудшения ситуации. Риск инфляции представляет собой явную и реальную опасность, и ее устранение должно стать первоочередной задачей. В противном случае это вызовет дестабилизацию и больше всего ударит по малоимущим.

МВФ прогнозирует, что глобальный рост снизится до 2,7% в следующем году. При этом, по крайней мере треть мира окажется в рецессии. Три основных двигателя глобального роста - США, Китай и Европа - одновременно замедляют темпы роста, и это ударяет по экспорту развивающихся рынков.

Все это делает 2023 год гораздо более трудным для политиков, чем 2020, отметила глава МВФ. Тогда у политиков была одна общая цель: поддержать экономику, а это означало, что денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика двигались в одном направлении. Теперь налогово-бюджетная политика должна применяться очень осторожно, чтобы нацелить ее на наиболее уязвимые части экономики, но не подрывая при этом денежно-кредитную политику и борьбу с инфляцией.

"Другими словами, при денежно-кредитной политике, нажимающей на тормоза, налогово-бюджетная политика не должна нажимать на педаль акселератора", - сказала Георгиева.