Как снизить инфляцию в мире из-за вторжения РФ в Украину: что говорят в МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что центральные банки должны продолжать повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией до тех пор, пока они не достигнут "нейтрального" уровня. В большинстве случаев они не достигли этого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В интервью Reuters в Берлине за день до того, как ожидается, что Европейский центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов, директор-распорядитель МВФ сказала, что положительный эффект повышения ставок центральными банками во всем мире проявится только к 2024 году.

ЕЦБ в течение нескольких месяцев заявлял, что его первым шагом будет повышение ставок до нейтрального уровня, когда он не стимулирует и не ограничивает рост, но некоторые политики теперь выступают за более агрессивные действия, заявляя, что ЕЦБ должен пойти дальше, чтобы укротить инфляционное давление.

"На данный момент мы пытаемся выйти на нейтральный режим, и в большинстве случаев мы еще не совсем там", - сказала Георгиева.

По ее словам, центральным банкам приходится повышать ставки, потому что "когда инфляция становится высокой, что подрывает экономический рост, она больше всего бьет по беднейшим слоям населения".

Недавнее повышение ставок ЕЦБ произошло на фоне ухудшения экономических перспектив и инфляции, которая достигла 9,9% в еврозоне в сентябре, что было вызвано резким ростом цен на продукты питания и энергоносители после вторжения России в Украину.

На вопрос, как долго, по ее мнению, центральные банки будут продолжать повышать ставки, Георгиева ответила, что, по прогнозам МВФ, "к 2024 году центральные банки поймут последствия своих действий".

"Выгоды будут, но они не мгновенные, это требует некоторого терпения в обществе", - добавила она.