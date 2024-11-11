RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб обновил ситуацию на фронте

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки украинские защитники столкнулись с многочисленными атаками российских войск. В частности, на фронте зафиксировали 160 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Агрессор совершил один ракетный удар, 70 авиаударов и 4697 обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. Кроме того, противник сбросил 142 управляемые авиабомбы (КАБ) и использовал 1538 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины остановили врага на нескольких направлениях:

  • Харьковское направление - враг шесть раз штурмовал позиции украинских защитников вблизи Старицы и Волчанска.
  • Купянское направление - произошло три атаки, в частности неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.
  • Лиманское направление - агрессор пытался продвинуться в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянки.
  • Северское направление - защитники отбили одну атаку в районе Верхнекаменского.
  • Краматорское направление - три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра.
  • Торецкое направление - 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
  • Покровское направление - отражено 35 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Григорьевки, Селидово и других.
  • Кураховское направление - 48 атак возле Ильинки, Воздвиженки, Новодмитровки и Катериновки.
  • Времовское направление - 13 штурмов возле Трудового, Успеновки, активно привлекалась авиация.
  • Ореховское направление - две атаки неподалеку Новоандреевки и Малой Токмачки, которые врагу не удалось прорвать.
  • Приднепровское направление - семь штурмовых действий безуспешно осуществили российские войска.
  • Волынское и Полесское направления - признаков наступательных группировок не обнаружено.
  • Границы Черниговской и Сумской области - враг активно использует артиллерию с территории РФ.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки вражеская авиация осуществила 26 ударов по своей территории.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Потери россиян

За прошедшие сутки потери захватчиков составили 1770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 710 тысяч единиц живой силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеГенштаб ВСУ