Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб обновил ситуацию на фронте

Агрессор совершил один ракетный удар, 70 авиаударов и 4697 обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. Кроме того, противник сбросил 142 управляемые авиабомбы (КАБ) и использовал 1538 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины остановили врага на нескольких направлениях:

Харьковское направление - враг шесть раз штурмовал позиции украинских защитников вблизи Старицы и Волчанска.

- враг шесть раз штурмовал позиции украинских защитников вблизи Старицы и Волчанска. Купянское направление - произошло три атаки, в частности неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.

- произошло три атаки, в частности неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая. Лиманское направление - агрессор пытался продвинуться в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянки.

- агрессор пытался продвинуться в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянки. Северское направление - защитники отбили одну атаку в районе Верхнекаменского.

- защитники отбили одну атаку в районе Верхнекаменского. Краматорское направление - три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра.

- три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра. Торецкое направление - 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

- 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки. Покровское направление - отражено 35 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Григорьевки, Селидово и других.

- отражено 35 штурмовых действий агрессора в районах Миролюбовки, Григорьевки, Селидово и других. Кураховское направление - 48 атак возле Ильинки, Воздвиженки, Новодмитровки и Катериновки.

- 48 атак возле Ильинки, Воздвиженки, Новодмитровки и Катериновки. Времовское направление - 13 штурмов возле Трудового, Успеновки, активно привлекалась авиация.

- 13 штурмов возле Трудового, Успеновки, активно привлекалась авиация. Ореховское направление - две атаки неподалеку Новоандреевки и Малой Токмачки, которые врагу не удалось прорвать.

- две атаки неподалеку Новоандреевки и Малой Токмачки, которые врагу не удалось прорвать. Приднепровское направление - семь штурмовых действий безуспешно осуществили российские войска.

- семь штурмовых действий безуспешно осуществили российские войска. Волынское и Полесское направления - признаков наступательных группировок не обнаружено.

- признаков наступательных группировок не обнаружено. Границы Черниговской и Сумской области - враг активно использует артиллерию с территории РФ.

Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки вражеская авиация осуществила 26 ударов по своей территории.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.