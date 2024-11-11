Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях. Генштаб обновил ситуацию на фронте

За прошедшие сутки украинские защитники столкнулись с многочисленными атаками российских войск. В частности, на фронте зафиксировали 160 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Агрессор совершил один ракетный удар, 70 авиаударов и 4697 обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам. Кроме того, противник сбросил 142 управляемые авиабомбы (КАБ) и использовал 1538 дронов-камикадзе.
Силы обороны Украины остановили врага на нескольких направлениях:
Продолжается операция в Курской области, где за минувшие сутки вражеская авиация осуществила 26 ударов по своей территории.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
За прошедшие сутки потери захватчиков составили 1770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 710 тысяч единиц живой силы.
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